Portzamparc PME
LFIPME1:FP
439.2800
EUR
0.1300
0.03%
更新日時 2018/03/09
商品分類
FCP
52週レンジ
364.2200 - 450.2600
1年トータルリターン
16.16%
年初来リターン
2.90%
前日終値
439.4100
52週レンジ
364.2200 - 450.2600
1年トータルリターン
16.42%
年初来リターン
2.90%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
France
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
439.28
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
180.821
設定日
12/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ADIL KADA
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ATEME:FP
ｱﾃﾑ
|358.36 千
|5.45 百万
|2.92
|
ALS30:FP
ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ30SE
|166.00 千
|4.95 百万
|2.65
|
MGIC:FP
MGIｸｰﾃｨｴ
|133.07 千
|4.72 百万
|2.52
|
IPN:FP
イプセン
|41.00 千
|4.63 百万
|2.48
|
AUB:FP
ｵﾍﾞｰ
|120.00 千
|4.61 百万
|2.47
|
GBT:FP
ｹﾞﾙﾍﾞ
|57.24 千
|4.60 百万
|2.46
|
CRI:FP
ｼｬﾙｼﾞｭｰﾙ
|170.00 千
|4.53 百万
|2.42
|
SPIE:FP
ｽﾋﾟｰ
|224.39 千
|4.49 百万
|2.40
|
LNA:FP
LNAｻﾝﾃ
|80.13 千
|4.42 百万
|2.36
|
SWP:FP
ｿｰﾄﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|115.00 千
|4.28 百万
|2.29
企業概要
Portzamparc PME is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide capital appreciation close to that of the Second Marche index. The Fund invests a minimum 75% of its assets in French stocks and is eligible for the PEA.
住所Portzamparc Societe de Bourse
10 rue Meuris
BP 98653
44186 Nantes Cedex 4
France
電話番号33-2-40-44-94-00 Tel
Webサイトwww.portzamparc.fr