Portzamparc PME

LFIPME1:FP
439.2800
EUR
0.1300
0.03%
更新日時 2018/03/09
商品分類
FCP
52週レンジ
364.2200 - 450.2600
1年トータルリターン
16.16%
年初来リターン
2.90%
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前日終値
439.4100
52週レンジ
364.2200 - 450.2600
1年トータルリターン
16.42%
年初来リターン
2.90%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
France
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
439.28
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
180.821
設定日
12/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ADIL KADA
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ATEME:FP
ｱﾃﾑ
358.36 千 5.45 百万 2.92
ALS30:FP
ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ30SE
166.00 千 4.95 百万 2.65
MGIC:FP
MGIｸｰﾃｨｴ
133.07 千 4.72 百万 2.52
IPN:FP
イプセン
41.00 千 4.63 百万 2.48
AUB:FP
ｵﾍﾞｰ
120.00 千 4.61 百万 2.47
GBT:FP
ｹﾞﾙﾍﾞ
57.24 千 4.60 百万 2.46
CRI:FP
ｼｬﾙｼﾞｭｰﾙ
170.00 千 4.53 百万 2.42
SPIE:FP
ｽﾋﾟｰ
224.39 千 4.49 百万 2.40
LNA:FP
LNAｻﾝﾃ
80.13 千 4.42 百万 2.36
SWP:FP
ｿｰﾄﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
115.00 千 4.28 百万 2.29
企業概要
Portzamparc PME is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide capital appreciation close to that of the Second Marche index. The Fund invests a minimum 75% of its assets in French stocks and is eligible for the PEA.
住所
Portzamparc Societe de Bourse
10 rue Meuris
BP 98653
44186 Nantes Cedex 4
France
電話番号
33-2-40-44-94-00 Tel
Webサイト
www.portzamparc.fr