LFIP - LFIP Actions Euro
LFIPAED:FP
116.82
EUR
0.38
0.33%
更新日時 2018/03/12
商品分類
FCP
52週レンジ
111.71 - 123.27
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
-0.38%
前日終値
116.44
52週レンジ
111.71 - 123.27
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
116.82
資産総額 (百万 EUR) ( 03/07/2018)
288.983
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
RONALD PETITJEAN
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SAP:GR
ＳＡＰ
|106.15 千
|10.05 百万
|3.36
|
BAS:GR
BASF
|101.87 千
|9.58 百万
|3.20
|
CMNTREI:FP
LFP-ﾗ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞ･ﾄﾚｿﾞﾙﾘｰ
|82.10
|8.90 百万
|2.97
|
FP:FP
トタル
|184.10 千
|8.73 百万
|2.92
|
BNP:FP
ＢＮＰパリバ
|135.81 千
|8.63 百万
|2.89
|
STM:IM
STﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
|438.76 千
|8.36 百万
|2.79
|
ORA:FP
オランジュ
|546.01 千
|7.91 百万
|2.64
|
UCG:IM
ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ
|442.92 千
|7.49 百万
|2.50
|
ABI:BB
ｱﾝﾊｲｻﾞｰ･ﾌﾞｯｼｭ･ｲﾝﾍﾞﾌﾞ
|76.81 千
|7.43 百万
|2.48
|
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
|96.47 千
|7.39 百万
|2.47
企業概要
LFIP Actions Euro is an open-end fund registered in France. The Fund invests at least 90 percent of its assets in French stocks of socially responsible companies listed on the DJ Eurostoxx 600. The Fund is eligible for the PEA.
住所La Francaise Inflection Point
173, boulevard Haussmann
75008 Paris
France
電話番号+33-1-44-56-10-00
Webサイトwww.lafrancaise-am.com