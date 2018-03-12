Lakefield UCITS-SICAV - Dyna
LFIDGAA:LX
99.95
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.39 - 102.53
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-1.32%
前日終値
99.87
52週レンジ
99.39 - 102.53
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
99.95
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
9.566
設定日
07/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
TEMGBIA:LX
ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾎﾞﾝﾄﾞ
|43.45 千
|1.08 百万
|14.69
|
JBLEMBC:LX
GAM-ﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-ﾛｰｶﾙ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎ
|3.28 千
|1.07 百万
|14.65
|
IHYU:LN
iｼｪｱｰｽﾞ 米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券ETF-J
|9.90 千
|1.04 百万
|14.19
|
AXUHYIU:LX
ｱｸｻ･ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝｽﾞ-USﾊｲｲｰﾙﾄﾞ･ﾎﾞ
|3.59 千
|815.05 千
|11.14
|
SUSC:LN
SPDR Bloomberg Barclays 0-3
|11.34 千
|571.38 千
|7.81
|
PIMGIAD:ID
ﾋﾟﾑｺ･ﾌｧﾝｽﾞ:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ
|25.16 千
|464.01 千
|6.34
|
IEML:LN
iｼｪｱｰｽﾞ 新興国債券ETF-JDR(自
|5.41 千
|356.80 千
|4.87
|
LQDE:LN
iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建社債UCITS ETF
|2.97 千
|343.55 千
|4.69
|
912810FT:GOV
|260.00
|335.97 千
|4.59
|
PFEMGDI:LX
ﾋﾟｸﾃ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾛｰｶﾙ･ｶﾚﾝｼｰ･ﾃﾞｯ
|1.25 千
|221.07 千
|3.02
企業概要
Lakefield UCITS SICAV - Dynamic Global Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to optimize portfolio returns while observing a global quantitative system and the discretionary decisions of the Investment Manager. The Fund invests in primarily in sovereign and corporate debt.
住所Registered Office:
2, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
Luxembourg
電話番号-
Webサイト
-