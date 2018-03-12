Lakefield UCITS-SICAV - Dyna

LFIDGAA:LX
99.95
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.39 - 102.53
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
99.87
52週レンジ
99.39 - 102.53
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
99.95
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
9.566
設定日
07/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
TEMGBIA:LX
ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾎﾞﾝﾄﾞ
43.45 千 1.08 百万 14.69
JBLEMBC:LX
GAM-ﾏﾙﾁﾎﾞﾝﾄﾞ-ﾛｰｶﾙ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎ
3.28 千 1.07 百万 14.65
IHYU:LN
iｼｪｱｰｽﾞ 米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券ETF-J
9.90 千 1.04 百万 14.19
AXUHYIU:LX
ｱｸｻ･ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝｽﾞ-USﾊｲｲｰﾙﾄﾞ･ﾎﾞ
3.59 千 815.05 千 11.14
SUSC:LN
SPDR Bloomberg Barclays 0-3
11.34 千 571.38 千 7.81
PIMGIAD:ID
ﾋﾟﾑｺ･ﾌｧﾝｽﾞ:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ
25.16 千 464.01 千 6.34
IEML:LN
iｼｪｱｰｽﾞ 新興国債券ETF-JDR(自
5.41 千 356.80 千 4.87
LQDE:LN
iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建社債UCITS ETF
2.97 千 343.55 千 4.69
912810FT:GOV
260.00 335.97 千 4.59
PFEMGDI:LX
ﾋﾟｸﾃ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾛｰｶﾙ･ｶﾚﾝｼｰ･ﾃﾞｯ
1.25 千 221.07 千 3.02
企業概要
Lakefield UCITS SICAV - Dynamic Global Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to optimize portfolio returns while observing a global quantitative system and the discretionary decisions of the Investment Manager. The Fund invests in primarily in sovereign and corporate debt.
住所
Registered Office:
2, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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