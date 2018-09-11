ﾚｯﾄﾞﾔｰﾄﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
LFGP:US
OTC US
23.05
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/11
出来高
266
前日終値
23.05
52週レンジ
18.83 - 23.05
1年トータルリターン
19.92%
出来高
266
前日終値
23.05
52週レンジ
18.83 - 23.05
1年トータルリターン
19.92%
年初来リターン
6.71%
株価収益率(PER) (TTM)
15.25
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
1.51
時価総額 (百万 USD)
72.102
発行済株式数 (百万)
3.128
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
3.12%
セクター
Financials
業種
Banking
産業サブグループ
Banks
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企業概要
レッドヤード・ファイナンシャル・グループ（Ledyard Financial Group, Inc.）はLedyard National Bankの持株会社。預金、個人・法人向け与信、投資・信託サービスなどを手掛ける。
住所38 South Main Street
Hanover, NH 03755
United States
電話番号1-603-643-2244
Webサイトwww.ledyardbank.com