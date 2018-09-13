La Francaise Lux-Inflection
LFGICHC:LX
1,169.74
CHF
0.04
0.00%
更新日時 2018/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,123.40 - 1,250.59
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-3.66%
前日終値
1,169.78
52週レンジ
1,123.40 - 1,250.59
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-3.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
1,169.74
資産総額 (百万 CHF) ( 09/13/2018)
44.152
設定日
12/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ERIK FRUYTIER / ABDULLA BARI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.45%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NESN:SW
ネスレ
|57.00 千
|4.24 百万
|9.78
|
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
|19.50 千
|4.12 百万
|9.49
|
NOVN:SW
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
|54.50 千
|3.98 百万
|9.17
|
SLHN:SW
スイス･ライフ･ホールディング
|7.50 千
|2.52 百万
|5.81
|
CSGN:SW
クレディ･スイス･グループ
|128.00 千
|1.92 百万
|4.43
|
ZURN:SW
ﾁｭｰﾘｯﾋ･ｲﾝｼｭﾗﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|6.50 千
|1.90 百万
|4.38
|
SREN:SW
ｽｲｽ･ﾘｰ
|22.00 千
|1.87 百万
|4.32
|
UBSG:SW
UBSｸﾞﾙｰﾌﾟ
|122.50 千
|1.82 百万
|4.19
|
ABBN:SW
ＡＢＢ
|76.00 千
|1.69 百万
|3.91
|
LONN:SW
ロンザ･グループ
|6.00 千
|1.58 百万
|3.65
企業概要
La Francaise Lux-Inflection Point Gonet Swiss Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Swiss Performance Index Total Return denominated in CHF (SPI Index). The Fund invests mainly in Swiss equities of all market capitalizations with a potential sectoral bias related to the composition of the Index.
住所La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号-
Webサイト
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