Eurobank LF Greek Government
LFGGBDR:LX
26.99
EUR
0.17
0.62%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.20 - 28.32
1年トータルリターン
18.73%
年初来リターン
-0.58%
前日終値
26.82
52週レンジ
22.20 - 28.32
1年トータルリターン
18.91%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
26.9887
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
57.746
設定日
03/23/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ARISTOMENIS PAPAGEORGAKOPOULOS / JOHN GIKAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.95%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AQ182926:COR
|14.31 千
|13.63 百万
|24.72
|
AQ182930:COR
|13.74 千
|12.23 百万
|22.16
|
AQ182933:COR
|11.77 千
|10.03 百万
|18.18
|
AR111365:COR
|6.30 千
|6.08 百万
|11.02
|
AQ182936:COR
|6.24 千
|5.32 百万
|9.65
|
AQ182856:COR
|3.94 千
|3.95 百万
|7.17
|
AO479524:COR
|700.00
|726.03 千
|1.32
|
AQ865611:COR
|210.00
|213.77 千
|0.39
|
AT537518:COR
|100.00
|102.55 千
|0.19
|
EJ043565:COR
|19.84 千
|78.16 千
|0.14
企業概要
(LF) Greek Government Bond Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The investment objective is to invest its assets primarily in transferable debt securities (including fixed and variable interest rate securities), issued or guaranteed by the Greek Government, admitted to an Official Listing or dealt in on a Regulated Market worldwide.
住所Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号30-210-335-2800
Webサイトwww.eurobankam.gr