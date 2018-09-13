LFP-LFPﾗﾝﾄﾞｩﾏﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2022

LFG22IU:FP
1,239.42
USD
1.67
0.13%
更新日時 2018/09/13
商品分類
FCP
52週レンジ
1,189.45 - 1,239.83
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
2.81%
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前日終値
1,237.75
52週レンジ
1,189.45 - 1,239.83
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
2.81%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
1,239.42
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
528.389
設定日
11/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
AKRAM GHARBI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
CMNTREI:FP
LFP-ﾗ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞ･ﾄﾚｿﾞﾙﾘｰ
197.70 21.40 百万 3.92
AP490407:COR
12.00 千 12.40 百万 2.27
EJ053001:COR
12.00 千 10.29 百万 1.88
EJ359014:COR
11.95 千 9.83 百万 1.80
EJ830992:COR
9.45 千 8.51 百万 1.56
AM440737:COR
7.62 千 8.16 百万 1.49
AO342633:COR
7.70 千 7.99 百万 1.46
AN943168:COR
8.00 千 7.93 百万 1.45
AL634349:COR
8.88 千 7.72 百万 1.41
AO250977:COR
6.60 千 7.56 百万 1.38
企業概要
LFP-LFPランドゥマン・グローバル2022（LFP Rendement Global 2022）は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。8年間で2022年に償還日を迎えるユーロ建てフランス国債を 上回る投資成果を目指す。償還日が2022年12月31日以前の社債または国債に投資する。
住所
La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00
Webサイト
www.la-francaise.com