LFP-LFPﾗﾝﾄﾞｩﾏﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2022
LFG22IU:FP
1,239.42
USD
1.67
0.13%
更新日時 2018/09/13
商品分類
FCP
52週レンジ
1,189.45 - 1,239.83
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
2.81%
前日終値
1,237.75
52週レンジ
1,189.45 - 1,239.83
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
2.81%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
1,239.42
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
528.389
設定日
11/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
AKRAM GHARBI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
0.67%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
CMNTREI:FP
LFP-ﾗ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞ･ﾄﾚｿﾞﾙﾘｰ
|197.70
|21.40 百万
|3.92
|
AP490407:COR
|12.00 千
|12.40 百万
|2.27
|
EJ053001:COR
|12.00 千
|10.29 百万
|1.88
|
EJ359014:COR
|11.95 千
|9.83 百万
|1.80
|
EJ830992:COR
|9.45 千
|8.51 百万
|1.56
|
AM440737:COR
|7.62 千
|8.16 百万
|1.49
|
AO342633:COR
|7.70 千
|7.99 百万
|1.46
|
AN943168:COR
|8.00 千
|7.93 百万
|1.45
|
AL634349:COR
|8.88 千
|7.72 百万
|1.41
|
AO250977:COR
|6.60 千
|7.56 百万
|1.38
企業概要
LFP-LFPランドゥマン・グローバル2022（LFP Rendement Global 2022）は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。8年間で2022年に償還日を迎えるユーロ建てフランス国債を 上回る投資成果を目指す。償還日が2022年12月31日以前の社債または国債に投資する。
住所La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号33-1-44-56-10-00
Webサイトwww.la-francaise.com