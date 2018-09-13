LFP-LFPﾗﾝﾄﾞｩﾏﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2022

LFG22DU:FP
104.30
USD
0.14
0.13%
更新日時 2018/09/13
商品分類
FCP
52週レンジ
103.33 - 107.11
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
104.16
52週レンジ
103.33 - 107.11
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
1.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
104.3
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
528.389
設定日
08/09/2016
直近配当額 ( 04/24/2018)
1.33
直近配当利回り（税込）
5.10%
ファンドマネージャ
AKRAM GHARBI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.94%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
CMNTREI:FP
LFP-ﾗ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞ･ﾄﾚｿﾞﾙﾘｰ
197.70 21.40 百万 3.92
AP490407:COR
12.00 千 12.40 百万 2.27
EJ053001:COR
12.00 千 10.29 百万 1.88
EJ359014:COR
11.95 千 9.83 百万 1.80
EJ830992:COR
9.45 千 8.51 百万 1.56
AM440737:COR
7.62 千 8.16 百万 1.49
AO342633:COR
7.70 千 7.99 百万 1.46
AN943168:COR
8.00 千 7.93 百万 1.45
AL634349:COR
8.88 千 7.72 百万 1.41
AO250977:COR
6.60 千 7.56 百万 1.38
企業概要
LFP-LFPランドゥマン・グローバル2022（LFP Rendement Global 2022）は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。8年間で2022年に償還日を迎えるユーロ建てフランス国債を 上回る投資成果を目指す。償還日が2022年12月31日以前の社債または国債に投資する。
住所
La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00
Webサイト
www.la-francaise.com