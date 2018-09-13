Eurobank LF Fund of Funds -

LFFOFGL:LX
10.83
EUR
0.00
0.05%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.75 - 10.92
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
10.83
52週レンジ
10.75 - 10.92
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
10.8314
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
261.385
設定日
09/16/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GEORGE LENTZAKIS
定額申込手数料
-
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
PVDYNIC:LX
ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ｴﾝﾊﾝｽﾄﾞ･ｷｬｯｼｭ6ｶ月
216.15 千 24.30 百万 9.38
PIMEUIP:ID
ﾋﾟﾑｺGISﾕｰﾛ短期ﾌｧﾝﾄﾞ
1.59 百万 19.21 百万 7.42
LFMMREI:LX
LF Money Market Fund - Reser
1.90 百万 18.89 百万 7.29
BNPIE1C:LX
BNPﾊﾟﾘﾊﾞ･ｲﾝｽﾃｨｷｬｯｼｭ欧州
186.67 千 18.80 百万 7.26
EURMMCI:LX
Eurobank LF Income Plus EUR
9.91 百万 15.32 百万 5.92
BNYGSIE:ID
BNY Mellon Global Short-Date
12.52 百万 13.15 百万 5.08
PAREABI:LX
ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾕｰﾛ･ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄ
48.43 千 10.15 百万 3.92
PIOEBDI:LX
ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ﾌｧﾝｽﾞII-ﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ
903.29 千 10.01 百万 3.86
PIEUSIE:LX
ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ﾌｧﾝｽﾞII-ﾕｰﾛ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･
89.45 千 9.53 百万 3.68
EURABRI:LX
Eurobank - LF Absolute Retur
6.55 百万 8.99 百万 3.47
企業概要
Eurobank (LF) Fund of Funds - Global Low is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a medium/long-term capital growth by providing a conservative, balanced investment exposure to various asset classes including equities, bonds, property, commodities and cash.
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800
Webサイト
www.eurobankam.gr