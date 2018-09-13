Eurobank LF Fund of Funds -
LFFOFGL:LX
10.83
EUR
0.00
0.05%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.75 - 10.92
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-0.26%
前日終値
10.83
52週レンジ
10.75 - 10.92
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
10.8314
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
261.385
設定日
09/16/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GEORGE LENTZAKIS
定額申込手数料
-
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.24%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
PVDYNIC:LX
ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ｴﾝﾊﾝｽﾄﾞ･ｷｬｯｼｭ6ｶ月
|216.15 千
|24.30 百万
|9.38
|
PIMEUIP:ID
ﾋﾟﾑｺGISﾕｰﾛ短期ﾌｧﾝﾄﾞ
|1.59 百万
|19.21 百万
|7.42
|
LFMMREI:LX
LF Money Market Fund - Reser
|1.90 百万
|18.89 百万
|7.29
|
BNPIE1C:LX
BNPﾊﾟﾘﾊﾞ･ｲﾝｽﾃｨｷｬｯｼｭ欧州
|186.67 千
|18.80 百万
|7.26
|
EURMMCI:LX
Eurobank LF Income Plus EUR
|9.91 百万
|15.32 百万
|5.92
|
BNYGSIE:ID
BNY Mellon Global Short-Date
|12.52 百万
|13.15 百万
|5.08
|
PAREABI:LX
ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾕｰﾛ･ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄ
|48.43 千
|10.15 百万
|3.92
|
PIOEBDI:LX
ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ﾌｧﾝｽﾞII-ﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ
|903.29 千
|10.01 百万
|3.86
|
PIEUSIE:LX
ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ﾌｧﾝｽﾞII-ﾕｰﾛ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･
|89.45 千
|9.53 百万
|3.68
|
EURABRI:LX
Eurobank - LF Absolute Retur
|6.55 百万
|8.99 百万
|3.47
企業概要
Eurobank (LF) Fund of Funds - Global Low is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a medium/long-term capital growth by providing a conservative, balanced investment exposure to various asset classes including equities, bonds, property, commodities and cash.
住所Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号30-210-335-2800
Webサイトwww.eurobankam.gr