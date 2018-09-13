Eurobank LF Fund of Funds -

LFFOFEB:LX
1.45
EUR
0.01
0.44%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.28 - 1.47
1年トータルリターン
13.73%
年初来リターン
7.90%
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前日終値
1.45
52週レンジ
1.28 - 1.47
1年トータルリターン
13.58%
年初来リターン
7.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
1.4545
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
36.547
設定日
12/18/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GEORGE LENTZAKIS
定額申込手数料
-
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
MSUEGZU:LX
ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ投資信託: 米国ｸﾞﾛ
76.10 千 6.03 百万 16.40
TEMAGIA:LX
ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ
108.33 千 4.28 百万 11.64
GLUSEQI:LX
GSﾌｧﾝｽﾞSICAV-米国COREｴｸｲﾃｨ･ﾎ
157.05 千 4.12 百万 11.19
PIAMERI:LX
Amundi Funds II - US Pioneer
233.93 千 2.76 百万 7.51
FOLESCI:LX
ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ｴｸｲﾃｨ米国小型株
8.74 千 2.30 百万 6.25
FFEDGRY:LX
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾀﾞｲﾅﾐｯ
98.61 千 2.16 百万 5.86
FFSMCOY:LX
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-欧州小型株ﾌｧﾝﾄ
71.00 千 1.86 百万 5.07
JPMJECH:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ-ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ
11.45 千 1.76 百万 4.79
SCHEUCA:LX
ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ
36.92 千 1.67 百万 4.54
FFCHNFY:LX
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ:ﾁｬｲﾅ･ﾌｫｰｶｽ･ﾌｧﾝ
87.16 千 1.62 百万 4.41
企業概要
(LF) Fund of Funds - Equity Blend is a UCITS incorporated in Luxembourg. The investment objective is to invest its assets primarily in units of UCITS and/or other UCIs, which mainly invest in equity securities.
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800
Webサイト
www.eurobankam.gr