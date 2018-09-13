Eurobank LF Fund of Funds -
LFFOFEB:LX
1.45
EUR
0.01
0.44%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.28 - 1.47
1年トータルリターン
13.73%
年初来リターン
7.90%
前日終値
1.45
52週レンジ
1.28 - 1.47
1年トータルリターン
13.58%
年初来リターン
7.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
1.4545
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
36.547
設定日
12/18/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GEORGE LENTZAKIS
定額申込手数料
-
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.68%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
MSUEGZU:LX
ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ投資信託: 米国ｸﾞﾛ
|76.10 千
|6.03 百万
|16.40
|
TEMAGIA:LX
ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ
|108.33 千
|4.28 百万
|11.64
|
GLUSEQI:LX
GSﾌｧﾝｽﾞSICAV-米国COREｴｸｲﾃｨ･ﾎ
|157.05 千
|4.12 百万
|11.19
|
PIAMERI:LX
Amundi Funds II - US Pioneer
|233.93 千
|2.76 百万
|7.51
|
FOLESCI:LX
ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ｴｸｲﾃｨ米国小型株
|8.74 千
|2.30 百万
|6.25
|
FFEDGRY:LX
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾀﾞｲﾅﾐｯ
|98.61 千
|2.16 百万
|5.86
|
FFSMCOY:LX
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-欧州小型株ﾌｧﾝﾄ
|71.00 千
|1.86 百万
|5.07
|
JPMJECH:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ-ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ
|11.45 千
|1.76 百万
|4.79
|
SCHEUCA:LX
ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ
|36.92 千
|1.67 百万
|4.54
|
FFCHNFY:LX
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ:ﾁｬｲﾅ･ﾌｫｰｶｽ･ﾌｧﾝ
|87.16 千
|1.62 百万
|4.41
企業概要
(LF) Fund of Funds - Equity Blend is a UCITS incorporated in Luxembourg. The investment objective is to invest its assets primarily in units of UCITS and/or other UCIs, which mainly invest in equity securities.
住所Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号30-210-335-2800
Webサイトwww.eurobankam.gr