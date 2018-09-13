Eurobank LF Fund of Funds -

LFFOFBR:LX
0.83
EUR
0.01
1.05%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.81 - 0.94
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
-7.71%
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前日終値
0.82
52週レンジ
0.81 - 0.94
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
-7.71%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
0.825
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
17.368
設定日
12/18/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GEORGE LENTZAKIS
定額申込手数料
-
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
3.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
SISGRCC:LX
ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ
42.72 千 2.60 百万 14.55
JPJFKAC:LX
JPMorgan Funds - Korea Equit
22.00 千 2.31 百万 12.91
FFCHNFY:LX
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ:ﾁｬｲﾅ･ﾌｫｰｶｽ･ﾌｧﾝ
116.62 千 2.17 百万 12.16
INVPGCC:LX
ｲﾝﾍﾞｽｺ大中華圏株式ﾌｧﾝﾄﾞ
30.00 千 1.87 百万 10.47
SCHTWAC:LX
ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ
62.00 千 1.21 百万 6.80
GSINDAI:LX
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ･ｲﾝﾃﾞｨｱ･ｴｸｲﾃｨ･ﾎﾟ
47.32 千 961.80 千 5.39
FFLATMY:LX
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ･ﾌｧﾝﾄﾞ
115.25 千 871.88 千 4.88
SRSA:LN
iｼｪｱｰｽﾞMSCI南ｱﾌﾘｶUCITS ETF
30.20 千 814.03 千 4.56
SCHKRCC:LX
Schroder ISF Korean Equity
19.35 千 793.81 千 4.45
FORERIC:LX
ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ｴｸｲﾃｨ･ﾛｼｱ
5.47 千 754.90 千 4.23
企業概要
LF Fund of Funds - Global Emerging Markets is a UCITS incorporated in Luxembourg. The investment objective is to invest its assets primarily in equity securities of companies incorporated, listed or traded in Emerging Markets, Frontier Markets and/or in equity securities of companies incorporated, listed or traded in any other exchange.
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800
Webサイト
www.eurobankam.gr