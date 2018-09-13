Eurobank LF Fund of Funds -
LFFOFBR:LX
0.83
EUR
0.01
1.05%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.81 - 0.94
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
-7.71%
前日終値
0.82
52週レンジ
0.81 - 0.94
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
-7.71%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
0.825
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
17.368
設定日
12/18/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GEORGE LENTZAKIS
定額申込手数料
-
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
3.14%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SISGRCC:LX
ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ
|42.72 千
|2.60 百万
|14.55
|
JPJFKAC:LX
JPMorgan Funds - Korea Equit
|22.00 千
|2.31 百万
|12.91
|
FFCHNFY:LX
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ:ﾁｬｲﾅ･ﾌｫｰｶｽ･ﾌｧﾝ
|116.62 千
|2.17 百万
|12.16
|
INVPGCC:LX
ｲﾝﾍﾞｽｺ大中華圏株式ﾌｧﾝﾄﾞ
|30.00 千
|1.87 百万
|10.47
|
SCHTWAC:LX
ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ
|62.00 千
|1.21 百万
|6.80
|
GSINDAI:LX
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ･ｲﾝﾃﾞｨｱ･ｴｸｲﾃｨ･ﾎﾟ
|47.32 千
|961.80 千
|5.39
|
FFLATMY:LX
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ･ﾌｧﾝﾄﾞ
|115.25 千
|871.88 千
|4.88
|
SRSA:LN
iｼｪｱｰｽﾞMSCI南ｱﾌﾘｶUCITS ETF
|30.20 千
|814.03 千
|4.56
|
SCHKRCC:LX
Schroder ISF Korean Equity
|19.35 千
|793.81 千
|4.45
|
FORERIC:LX
ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ｴｸｲﾃｨ･ﾛｼｱ
|5.47 千
|754.90 千
|4.23
企業概要
LF Fund of Funds - Global Emerging Markets is a UCITS incorporated in Luxembourg. The investment objective is to invest its assets primarily in equity securities of companies incorporated, listed or traded in Emerging Markets, Frontier Markets and/or in equity securities of companies incorporated, listed or traded in any other exchange.
住所Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号30-210-335-2800
Webサイトwww.eurobankam.gr