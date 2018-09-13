La Francaise LUX - Forum Glo
LFFGICC:LX
99.50
CHF
0.08
0.08%
更新日時 2018/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.85 - 106.15
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-6.12%
前日終値
99.42
52週レンジ
98.85 - 106.15
1年トータルリターン
-3.70%
年初来リターン
-6.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
99.5
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
49.179
設定日
01/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JANA SEHNALOVA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.86%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NAC:AU
ﾅｵｽEx-50ｵﾎﾟﾁｭﾆﾃｨｰｽﾞ
|1.96 千
|4.83 百万
|9.35
|
SPG:US
ｻｲﾓﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|13.58 千
|1.86 百万
|3.61
|
8801:JP
三井不動産
|75.61 千
|1.63 百万
|3.16
|
EP051128:PFD
|76.77 千
|1.54 百万
|2.97
|
EP045827:PFD
|54.96 千
|1.23 百万
|2.37
|
BLND:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ﾗﾝﾄﾞ
|153.27 千
|1.18 百万
|2.29
|
BXP:US
ボストン･プロパティーズ
|11.18 千
|1.17 百万
|2.26
|
8804:JP
東京建物
|91.60 千
|1.09 百万
|2.11
|
LI:FP
クレピエール
|32.31 千
|1.08 百万
|2.08
|
CRR-U:CN
ｸﾛﾝﾋﾞｰ･ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄﾄﾗｽ
|124.47 千
|1.04 百万
|2.02
企業概要
La Francaise LUX - Forum Global Real Estate Securities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve high-dividend income and capital appreciation via investments in equity securities of closed-end REITs and other real estate companies in developed and emerging markets.
住所La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号-
Webサイト
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