La Francaise LUX - Forum Glo

LFFGICC:LX
99.50
CHF
0.08
0.08%
更新日時 2018/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.85 - 106.15
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-6.12%
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前日終値
99.42
52週レンジ
98.85 - 106.15
1年トータルリターン
-3.70%
年初来リターン
-6.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
99.5
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
49.179
設定日
01/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JANA SEHNALOVA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
NAC:AU
ﾅｵｽEx-50ｵﾎﾟﾁｭﾆﾃｨｰｽﾞ
1.96 千 4.83 百万 9.35
SPG:US
ｻｲﾓﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
13.58 千 1.86 百万 3.61
8801:JP
三井不動産
75.61 千 1.63 百万 3.16
EP051128:PFD
76.77 千 1.54 百万 2.97
EP045827:PFD
54.96 千 1.23 百万 2.37
BLND:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ﾗﾝﾄﾞ
153.27 千 1.18 百万 2.29
BXP:US
ボストン･プロパティーズ
11.18 千 1.17 百万 2.26
8804:JP
東京建物
91.60 千 1.09 百万 2.11
LI:FP
クレピエール
32.31 千 1.08 百万 2.08
CRR-U:CN
ｸﾛﾝﾋﾞｰ･ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄﾄﾗｽ
124.47 千 1.04 百万 2.02
企業概要
La Francaise LUX - Forum Global Real Estate Securities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve high-dividend income and capital appreciation via investments in equity securities of closed-end REITs and other real estate companies in developed and emerging markets.
住所
La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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