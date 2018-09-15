Columbia Acorn International
LFFCX:US
NASDAQ GM
27.59
USD
0.12
0.44%
更新日時 2018/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.97 - 28.50
1年トータルリターン
9.22%
年初来リターン
2.76%
前日終値
27.47
52週レンジ
24.97 - 28.50
1年トータルリターン
9.44%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
27.59
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
118.663
設定日
10/16/2000
直近配当額 ( 06/30/2017)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
STEPHEN KUSMIERCZAK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.89%
経費率
2.23%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
PHIA:NA
ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶ･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ
|134.62 千
|5.70 百万
|4.95
|
HEXAB:SS
ﾍｷｻｺﾞﾝ
|96.60 千
|5.37 百万
|4.66
|
NZYMB:DC
ﾉﾎﾞｻﾞｲﾑｽﾞ
|102.96 千
|5.21 百万
|4.52
|
NTES:US
網易[ﾈｯﾄｲｰｽﾞ]
|19.60 千
|4.95 百万
|4.30
|
CCL/B:CN
CCLｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|99.60 千
|4.88 百万
|4.24
|
PGHN:SW
ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|6.57 千
|4.81 百万
|4.17
|
MTX:GR
MTUｴｱﾛ･ｴﾝｼﾞﾝｽﾞ
|25.00 千
|4.79 百万
|4.15
|
6098:JP
リクルートホールディングス
|171.20 千
|4.73 百万
|4.10
|
WDI:GR
ﾜｲﾔｶｰﾄﾞ
|27.60 千
|4.42 百万
|3.83
|
8729:JP
ソニーフィナンシャルホールデ
|224.50 千
|4.28 百万
|3.71
企業概要
Columbia Acorn International Select seeks long-term capital growth by investing in the stocks of medium- to larger-size companies based in developed markets outside the U.S. The Fund invests in at least three countries. Generally these companies have market capitalizations between $2 billion and $25 billion.
住所Columbia Management Investment
225 Franklin Street
Boston, MA 02111
電話番号1-800-345-6611