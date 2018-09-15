Columbia Acorn International

LFFCX:US
NASDAQ GM
27.59
USD
0.12
0.44%
更新日時 2018/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.97 - 28.50
1年トータルリターン
9.22%
年初来リターン
2.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
27.47
52週レンジ
24.97 - 28.50
1年トータルリターン
9.44%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
27.59
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
118.663
設定日
10/16/2000
直近配当額 ( 06/30/2017)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
STEPHEN KUSMIERCZAK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.89%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
PHIA:NA
ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶ･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ
134.62 千 5.70 百万 4.95
HEXAB:SS
ﾍｷｻｺﾞﾝ
96.60 千 5.37 百万 4.66
NZYMB:DC
ﾉﾎﾞｻﾞｲﾑｽﾞ
102.96 千 5.21 百万 4.52
NTES:US
網易[ﾈｯﾄｲｰｽﾞ]
19.60 千 4.95 百万 4.30
CCL/B:CN
CCLｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
99.60 千 4.88 百万 4.24
PGHN:SW
ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
6.57 千 4.81 百万 4.17
MTX:GR
MTUｴｱﾛ･ｴﾝｼﾞﾝｽﾞ
25.00 千 4.79 百万 4.15
6098:JP
リクルートホールディングス
171.20 千 4.73 百万 4.10
WDI:GR
ﾜｲﾔｶｰﾄﾞ
27.60 千 4.42 百万 3.83
8729:JP
ソニーフィナンシャルホールデ
224.50 千 4.28 百万 3.71
企業概要
Columbia Acorn International Select seeks long-term capital growth by investing in the stocks of medium- to larger-size companies based in developed markets outside the U.S. The Fund invests in at least three countries. Generally these companies have market capitalizations between $2 billion and $25 billion.
住所
Columbia Management Investment
225 Franklin Street
Boston, MA 02111
電話番号
1-800-345-6611
Webサイト
www.columbiathreadneedleus.com