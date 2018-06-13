LF Equity - Emerging Europe
LFEQEUE:LX
0.75
EUR
0.00
0.30%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.73 - 0.87
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-6.78%
前日終値
0.76
52週レンジ
0.73 - 0.87
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-6.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
0.7549
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
10.121
設定日
12/18/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MARIOS CHRISTODOULOU / DOROTHY MYLONA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.50%
償還手数料
3.50%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.02%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
LKOD:LI
ﾙｸｵｲﾙ
|15.50 千
|883.18 千
|8.37
|
OGZD:LI
ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ
|185.00 千
|718.24 千
|6.81
|
SBRCY:US
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
|57.00 千
|700.62 千
|6.64
|
NVTK:LI
ﾉﾊﾞﾃｸ
|4.40 千
|541.96 千
|5.14
|
RUS:FP
ﾘｸｿｰ･ﾛｼｱ(ﾀﾞｳ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ･ﾛｼｱGDR)
|14.00 千
|443.10 千
|4.20
|
MNOD:LI
MMCﾉﾘﾘｽｸﾆｯｹﾙ
|26.00 千
|394.03 千
|3.73
|
ATAD:LI
ﾀﾄﾈﾌﾁ
|7.00 千
|382.94 千
|3.63
|
AL699095:COR
|350.00
|350.06 千
|3.32
|
MGNT:LI
マグニト
|16.00 千
|275.03 千
|2.61
|
MBT:US
ﾓﾊﾞｲﾙ･ﾃﾚｼｽﾃﾑｽﾞ
|32.00 千
|262.04 千
|2.48
企業概要
(LF) Equity - Emerging Europe Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The investment objective is to invest assets in equity securities and other equivalent securities of companies that are exposed or have business in South East or Central Europe, admitted to an official listing or dealt in on a regulated local and/or international market.
住所Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号30-210-335-2800
Webサイトwww.eurobankam.gr