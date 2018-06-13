LOﾌｧﾝｽﾞ-ﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙ･ｴｸｲﾃｨ･ﾛﾝｸﾞ
LFELSGM:LX
10.23
GBP
0.02
0.16%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.35 - 10.52
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
0.57%
前日終値
10.25
52週レンジ
9.35 - 10.52
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
10.2283
資産総額 (百万 USD) ( 06/12/2018)
567.765
設定日
04/22/2015
直近配当額 ( 11/25/2015)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
STEVEN JOSEPH BULKO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
1.95%
企業概要
LOファンズ‐ファンダメンタル・エクイティ・ロング／ショート（LO Funds - Fundamental Equity Long/Short）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。先進国市場の株式銘柄にロング・ショート投資する。マルチ・ポートフォリオ・マネジャー戦略を採用しており、通常は株式純エクスポージャーを抑えることができる。
住所Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+ 352 27 78 1000
Webサイトwww.lombardodier.com