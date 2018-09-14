Francaise Energie
LFDE:FP
EN Paris
13.9
EUR
0.2
1.42%
更新日時 2018/09/14
始値
14.4
安値 - 高値 レンジ（日）
13.1 - 14.4
出来高
3,859
前日終値
14.1
52週レンジ
13.1 - 24.6
1年トータルリターン
-27.49%
始値
14.4
安値 - 高値 レンジ（日）
13.1 - 14.4
出来高
3,859
前日終値
14.1
52週レンジ
13.1 - 24.6
1年トータルリターン
-27.49%
年初来リターン
-23.06%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-0.4
時価総額 (百万 EUR)
70.153
発行済株式数 (百万)
5.065
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
13.58
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Exploration & Production
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企業概要
Francaise Energie develops coal-bed methane gas resources. The Company focuses on the exploration, appraisal, and production of gas resources throughout France.
住所1, Avenue Saint-Remy
Espace Pierrard
Forbach, 57600
France
電話番号33-3-87-04-32-11
Webサイトwww.francaisedelenergie.fr