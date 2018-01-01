ﾍﾞﾛｸｼｽ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
LFCYF:US
OTC US
USD
出来高
0
前日終値
0.15
52週レンジ
0.11 - 0.18
出来高
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前日終値
0.15
52週レンジ
0.11 - 0.18
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (十億)
1.713
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Health Care
業種
Biotech & Pharma
産業サブグループ
Specialty Pharma
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企業概要
ベロクシス・ファーマシューティカルズ（Veloxis Pharmaceuticals A/S）は特殊医薬品 メーカー。特に臓器移植時の免疫抑制薬、循環器系疾患の治療薬など、臨床段階および開発済の製品を多数保有する。
住所Kogle Alle 4
Horsholm, 2970
Denmark
電話番号45-70-33-33-00
Webサイトwww.veloxis.com