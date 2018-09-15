中国人寿保険 [ﾁｬｲﾅ･ﾗｲﾌ･ｲﾝｼｭｱ
LFC:US
New York
10.70
USD
0.13
1.20%
更新日時 2018/09/15
始値
10.84
安値 - 高値 レンジ（日）
10.68 - 10.84
出来高
677,320
前日終値
10.83
52週レンジ
10.49 - 17.85
1年トータルリターン
-29.14%
始値
10.84
安値 - 高値 レンジ（日）
10.68 - 10.84
出来高
677,320
前日終値
10.83
52週レンジ
10.49 - 17.85
1年トータルリターン
-29.14%
年初来リターン
-31.45%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CNY) (TTM)
-
時価総額 (十億 USD)
79.815
発行済株式数 (十億)
1.488
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
2.91%
セクター
Financials
業種
Insurance
産業サブグループ
Life Insurance
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企業概要
中国人寿保険 [ﾁｬｲﾅ･ﾗｲﾌ･ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ] (China Life Insurance Co., Limited) は保険会社｡生命保険、傷害保険、健康保険などの幅広い商品・サービスを提供する。
住所No 16 Financial Street
Xicheng District
Beijing, 100020
China
電話番号86-10-6363-1191
Webサイトwww.e-chinalife.com