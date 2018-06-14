LifeBrandz Ltd
LFBZ:SP
Singapore
0.012
SGD
0.000
0.00%
更新日時 17:56 JST 2018/06/14
始値
0.012
安値 - 高値 レンジ（日）
0.012 - 0.012
出来高
120,000
前日終値
0.012
52週レンジ
0.011 - 0.058
1年トータルリターン
-73.91%
始値
0.012
安値 - 高値 レンジ（日）
0.012 - 0.012
出来高
120,000
前日終値
0.012
52週レンジ
0.011 - 0.058
1年トータルリターン
-73.91%
年初来リターン
-50.00%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (SGD) (TTM)
-0.011
時価総額 (百万 SGD)
5.480
発行済株式数 (百万)
456.656
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.00
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Gaming, Lodging & Restaurants
産業サブグループ
Restaurants
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企業概要
LifeBrandz Limited develops and manages brands in lifestyle-related sectors. The Group is involved in lifestyle, brand management, marketing, sales and distribution of lifestyle and fashion products.
住所390 Havelock Road
No 05-05 Kings Centre
Singapore, 169662
Singapore
電話番号65-6733-3280
Webサイトwww.lifebrandz.com