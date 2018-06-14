ｽﾏﾘﾝﾄﾞ･ﾚｽﾀﾘ･ｼﾞｬﾔ
LF9:GR
Frankfurt
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EUR
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更新日時 15:07 JST 2018/06/14
始値
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安値 - 高値 レンジ（日）
0.00 - 0.01
出来高
0
前日終値
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52週レンジ
0.00 - 0.02
1年トータルリターン
-81.82%
始値
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安値 - 高値 レンジ（日）
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出来高
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前日終値
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52週レンジ
0.00 - 0.02
1年トータルリターン
-81.82%
年初来リターン
-87.50%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
7.974
発行済株式数 (十億)
3.987
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Forest & Paper Products
産業サブグループ
Forestry & Logging
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企業概要
スマリンド・レスタリ・ジャヤ（PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk）は木材メーカー。木 材製造から、産業用木材プランテーションの運営、国内外市場での製品販売までを手掛ける。子会社を通じて、合板を製造する。
住所Jl Prof Dr Satrio Kav E IV/6
Mega Kuningan
Jakarta, 12950
Indonesia
電話番号62-21-576-1188
Webサイトwww.sumalindo.com