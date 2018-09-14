ﾗｻﾞｰﾄﾞ米国ｴｸｲﾃｨ･ｺﾝｾﾝﾄﾚｲﾃｯﾄﾞ･

LEVOX:US
NASDAQ GM
16.11
USD
0.03
0.19%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.34 - 16.34
1年トータルリターン
11.41%
年初来リターン
6.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.14
52週レンジ
14.34 - 16.34
1年トータルリターン
11.84%
年初来リターン
6.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
16.11
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
1.561
設定日
09/30/2005
直近配当額 ( 08/21/2018)
0.11933
直近配当利回り（税込）
0.00%
ファンドマネージャ
MARTIN FLOOD / ANDREW D LACEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
MDT:US
ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ
2.06 百万 175.94 百万 11.41
KO:US
ｺｶ･ｺｰﾗ
3.64 百万 159.65 百万 10.36
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
3.25 百万 139.93 百万 9.08
ADI:US
アナログ・デバイセズ
1.32 百万 126.48 百万 8.20
TRIXX:US
ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰｼｮﾅﾙ･ﾄﾚｼﾞ
88.69 百万 88.69 百万 5.75
TAP:US
ﾓﾙｿﾝ･ｸｱｰｽﾞ
1.11 百万 75.68 百万 4.91
LOW:US
ﾛｳｽﾞ
777.40 千 74.30 百万 4.82
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
65.35 千 73.79 百万 4.79
EBAY:US
ｲｰﾍﾞｲ
2.00 百万 72.68 百万 4.71
MSI:US
ﾓﾄﾛｰﾗ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
624.35 千 72.66 百万 4.71
企業概要
ラザード米国エクイティ・コンセントレイテッド・ポートフォリオ（Lazard U.S. Equit y Concentrated Portfolio）は投資信託。長期的なキャピタル ゲインの獲得を目指す。 投資対象は株式銘柄で、主に時価総額にかかわらず米国企業の普通株式。時価総額10 億 ドル超の企業15から35社に投資する集中型ポートフォリオを保有する。
住所
Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号
1-800-823-6300
Webサイト
www.lazardnet.com