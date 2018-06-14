ﾘｸｿｰFTSE MIB日次(-2x)ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ
LEVMIB:IM
BrsaItaliana
8.601
EUR
0.191
2.27%
更新日時 0:35 JST 2018/06/15
始値
8.370
安値 - 高値 レンジ（日）
8.215 - 8.629
出来高
620,616
前日終値
8.410
52週レンジ
7.425 - 10.018
1年トータルリターン
18.76%
始値
8.370
安値 - 高値 レンジ（日）
8.215 - 8.629
出来高
620,616
前日終値
8.410
52週レンジ
7.425 - 10.018
1年トータルリターン
13.96%
年初来リターン
8.00%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
8.4
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
161.332
設定日
02/11/2008
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.12%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.1
直近配当利回り（税込）
2.33%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
-1.56%
3年トータルリターン
-3.32%
5年トータルリターン
12.19%
企業概要
リクソーFTSE MIB日次（-2x）レバレッジドUCITS ETF（Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF）は、フランス籍の上場投資信託。 FTSE MIB日次レバレッジRTネット（Lux）TR指数に連動する投資成果を目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com