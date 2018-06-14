ﾘｸｿｰFTSE MIB日次(-2x)ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ
LEVMIB:EB
Cboe BXE EU
8.6010
EUR
0.8010
10.27%
更新日時 0:55 JST 2018/06/15
始値
7.8000
安値 - 高値 レンジ（日）
7.8000 - 8.6010
出来高
1,409
前日終値
7.8000
52週レンジ
7.7450 - 10.0100
1年トータルリターン
13.03%
始値
7.8000
安値 - 高値 レンジ（日）
7.8000 - 8.6010
出来高
1,409
前日終値
7.8000
52週レンジ
7.7450 - 10.0100
1年トータルリターン
13.03%
年初来リターン
4.89%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
161.332
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.1
直近配当利回り（税込）
2.33%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.61%
3年トータルリターン
-5.23%
5年トータルリターン
-
企業概要
リクソーFTSE MIB日次（-2x）レバレッジドUCITS ETF（Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF）は、フランス籍の上場投資信託。 FTSE MIB日次レバレッジRTネット（Lux）TR指数に連動する投資成果を目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com