ﾘｸｿｰFTSE MIB日次(-2x)ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ
LEVMI:IX
Cboe CXE EU
7.6800
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/15
始値
7.6800
安値 - 高値 レンジ（日）
7.6800 - 7.6800
出来高
0
前日終値
7.6800
52週レンジ
7.3900 - 9.7560
1年トータルリターン
-1.08%
始値
7.6800
安値 - 高値 レンジ（日）
7.6800 - 7.6800
出来高
0
前日終値
7.6800
52週レンジ
7.3900 - 9.7560
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-2.49%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
151.025
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.44
直近配当利回り（税込）
11.46%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.02%
3年トータルリターン
0.15%
5年トータルリターン
-
企業概要
リクソーFTSE MIB日次（-2x）レバレッジドUCITS ETF（Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF）は、フランス籍の上場投資信託。 FTSE MIB日次レバレッジRTネット（Lux）TR指数に連動する投資成果を目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com