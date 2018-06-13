ﾗｻﾞｰﾄﾞ米国ｴｸｲﾃｨ･ｺﾝｾﾝﾄﾚｲﾃｯﾄﾞ･

LEVIX:US
NASDAQ GM
16.06
USD
0.11
0.68%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.24 - 16.34
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
4.90%
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前日終値
16.17
52週レンジ
14.24 - 16.34
1年トータルリターン
10.89%
年初来リターン
4.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
16.06
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.584
設定日
09/30/2005
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.14206
直近配当利回り（税込）
0.88%
ファンドマネージャ
MARTIN FLOOD / ANDREW D LACEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
KO:US
ｺｶ･ｺｰﾗ
4.29 百万 186.16 百万 12.18
MDT:US
ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ
2.06 百万 164.86 百万 10.79
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
3.41 百万 146.05 百万 9.56
TAP:US
ﾓﾙｿﾝ･ｸｱｰｽﾞ
1.40 百万 105.65 百万 6.91
MSI:US
ﾓﾄﾛｰﾗ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
835.58 千 87.99 百万 5.76
LOW:US
ﾛｳｽﾞ
921.30 千 80.84 百万 5.29
DXC:US
DXCﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
753.80 千 75.78 百万 4.96
EBAY:US
ｲｰﾍﾞｲ
1.88 百万 75.64 百万 4.95
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
72.23 千 74.91 百万 4.90
T:US
AT&T
2.09 百万 74.57 百万 4.88
企業概要
Lazard U.S. Equity Concentrated Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities, principally common stocks, of U.S. companies of any market capitalization, and will have a concentrated portfolio of investments, investing in 15 to 35 companies with market with capitalizations greater than $1 billion.
住所
Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号
1-800-823-6300
Webサイト
www.lazardnet.com