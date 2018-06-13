ﾗｻﾞｰﾄﾞ米国ｴｸｲﾃｨ･ｺﾝｾﾝﾄﾚｲﾃｯﾄﾞ･
LEVIX:US
NASDAQ GM
16.06
USD
0.11
0.68%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.24 - 16.34
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
4.90%
前日終値
16.17
52週レンジ
14.24 - 16.34
1年トータルリターン
10.89%
年初来リターン
4.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
16.06
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.584
設定日
09/30/2005
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.14206
直近配当利回り（税込）
0.88%
ファンドマネージャ
MARTIN FLOOD / ANDREW D LACEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.77%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
KO:US
ｺｶ･ｺｰﾗ
|4.29 百万
|186.16 百万
|12.18
|
MDT:US
ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ
|2.06 百万
|164.86 百万
|10.79
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|3.41 百万
|146.05 百万
|9.56
|
TAP:US
ﾓﾙｿﾝ･ｸｱｰｽﾞ
|1.40 百万
|105.65 百万
|6.91
|
MSI:US
ﾓﾄﾛｰﾗ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
|835.58 千
|87.99 百万
|5.76
|
LOW:US
ﾛｳｽﾞ
|921.30 千
|80.84 百万
|5.29
|
DXC:US
DXCﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
|753.80 千
|75.78 百万
|4.96
|
EBAY:US
ｲｰﾍﾞｲ
|1.88 百万
|75.64 百万
|4.95
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|72.23 千
|74.91 百万
|4.90
|
T:US
AT&T
|2.09 百万
|74.57 百万
|4.88
企業概要
Lazard U.S. Equity Concentrated Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities, principally common stocks, of U.S. companies of any market capitalization, and will have a concentrated portfolio of investments, investing in 15 to 35 companies with market with capitalizations greater than $1 billion.
住所Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号1-800-823-6300
Webサイトwww.lazardnet.com