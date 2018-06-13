ﾚｯｸﾞ･ﾒｲｿﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾚｯｸﾞ
LEVAUAA:ID
112.17
USD
0.53
0.47%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.39 - 119.85
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
0.17%
前日終値
112.70
52週レンジ
103.39 - 119.85
1年トータルリターン
9.32%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
112.17
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
372.363
設定日
04/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SAM M PETERS / JEAN YU
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.83%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|17.85 千
|18.16 百万
|5.08
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|145.68 千
|13.62 百万
|3.81
|
AGN:US
ｱﾗｶﾞﾝ
|86.42 千
|13.28 百万
|3.72
|
ORCL:US
オラクル
|277.34 千
|12.67 百万
|3.55
|
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
|220.08 千
|11.44 百万
|3.20
|
ALXN:US
ｱﾚｸｼｵﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
|95.01 千
|11.18 百万
|3.13
|
KMI:US
ｷﾝﾀﾞｰ･ﾓﾙｶﾞﾝ/ﾃﾞﾗｳｪｱ
|685.82 千
|10.85 百万
|3.04
|
AIG:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ(AIG)
|187.21 千
|10.48 百万
|2.94
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|232.89 千
|10.31 百万
|2.89
|
SYF:US
ｼﾝｸﾛﾆｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
|291.13 千
|9.66 百万
|2.70
企業概要
レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ-レッグ・メイソン・クリアブリッジ・バリュ ー・ファンド（Legg Mason Global Funds plc - Legg Mason Clearbridge Value）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。主に投資マネジャーが本質的価値より割安と判断する米国発行体の株式に投資して、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号44-20-7070-7444
Webサイトwww.leggmason.com.hk