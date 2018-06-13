ﾚｯｸﾞ･ﾒｲｿﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾚｯｸﾞ

LEVAUAA:ID
112.17
USD
0.53
0.47%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.39 - 119.85
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
112.70
52週レンジ
103.39 - 119.85
1年トータルリターン
9.32%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
112.17
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
372.363
設定日
04/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SAM M PETERS / JEAN YU
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
17.85 千 18.16 百万 5.08
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
145.68 千 13.62 百万 3.81
AGN:US
ｱﾗｶﾞﾝ
86.42 千 13.28 百万 3.72
ORCL:US
オラクル
277.34 千 12.67 百万 3.55
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
220.08 千 11.44 百万 3.20
ALXN:US
ｱﾚｸｼｵﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
95.01 千 11.18 百万 3.13
KMI:US
ｷﾝﾀﾞｰ･ﾓﾙｶﾞﾝ/ﾃﾞﾗｳｪｱ
685.82 千 10.85 百万 3.04
AIG:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ(AIG)
187.21 千 10.48 百万 2.94
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
232.89 千 10.31 百万 2.89
SYF:US
ｼﾝｸﾛﾆｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
291.13 千 9.66 百万 2.70
企業概要
レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ-レッグ・メイソン・クリアブリッジ・バリュ ー・ファンド（Legg Mason Global Funds plc - Legg Mason Clearbridge Value）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。主に投資マネジャーが本質的価値より割安と判断する米国発行体の株式に投資して、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444
Webサイト
www.leggmason.com.hk