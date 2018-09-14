ﾚｯｸﾞ･ﾒｲｿﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾚｯｸﾞ

LEVAEAA:ID
124.43
EUR
0.84
0.68%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.52 - 126.57
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
5.16%
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前日終値
123.59
52週レンジ
108.52 - 126.57
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
5.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
124.43
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
368.929
設定日
06/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SAM M PETERS / JEAN YU
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
18.49 千 20.63 百万 5.68
AGN:US
ｱﾗｶﾞﾝ
89.05 千 14.85 百万 4.09
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
145.68 千 14.37 百万 3.96
ORCL:US
オラクル
309.24 千 13.63 百万 3.75
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
228.54 千 12.67 百万 3.49
KMI:US
ｷﾝﾀﾞｰ･ﾓﾙｶﾞﾝ
706.99 千 12.49 百万 3.44
ALXN:US
ｱﾚｸｼｵﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
95.01 千 11.80 百万 3.25
AIG:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ(AIG)
197.32 千 10.46 百万 2.88
SYF:US
ｼﾝｸﾛﾆｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
303.53 千 10.13 百万 2.79
MYL:US
マイラン
263.48 千 9.52 百万 2.62
企業概要
レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ-レッグ・メイソン・クリアブリッジ・バリュ ー・ファンド（Legg Mason Global Funds plc - Legg Mason Clearbridge Value）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。主に投資マネジャーが本質的価値より割安と判断する米国発行体の株式に投資して、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444
Webサイト
www.leggmasonglobal.com