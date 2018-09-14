ﾚｯｸﾞ･ﾒｲｿﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾚｯｸﾞ
LEVAEAA:ID
124.43
EUR
0.84
0.68%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.52 - 126.57
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
5.16%
前日終値
123.59
52週レンジ
108.52 - 126.57
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
5.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
124.43
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
368.929
設定日
06/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SAM M PETERS / JEAN YU
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.83%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|18.49 千
|20.63 百万
|5.68
|
AGN:US
ｱﾗｶﾞﾝ
|89.05 千
|14.85 百万
|4.09
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|145.68 千
|14.37 百万
|3.96
|
ORCL:US
オラクル
|309.24 千
|13.63 百万
|3.75
|
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
|228.54 千
|12.67 百万
|3.49
|
KMI:US
ｷﾝﾀﾞｰ･ﾓﾙｶﾞﾝ
|706.99 千
|12.49 百万
|3.44
|
ALXN:US
ｱﾚｸｼｵﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
|95.01 千
|11.80 百万
|3.25
|
AIG:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ(AIG)
|197.32 千
|10.46 百万
|2.88
|
SYF:US
ｼﾝｸﾛﾆｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
|303.53 千
|10.13 百万
|2.79
|
MYL:US
マイラン
|263.48 千
|9.52 百万
|2.62
企業概要
レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ-レッグ・メイソン・クリアブリッジ・バリュ ー・ファンド（Legg Mason Global Funds plc - Legg Mason Clearbridge Value）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。主に投資マネジャーが本質的価値より割安と判断する米国発行体の株式に投資して、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号44-20-7070-7444
Webサイトwww.leggmasonglobal.com