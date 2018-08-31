LGT CH Cat Bond Fund
LEUPEIA:SW
114.02
EUR
更新日時 2018/08/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.88 - 114.22
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
0.12%
52週レンジ
113.88 - 114.22
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/31/2018)
114.02
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
154.863
設定日
05/31/2010
直近配当額 ( 02/28/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MICHAEL STAHEL / HILARY PAUL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.23%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912796QJ:GOV
|10.00 千
|9.92 百万
|6.39
|
AM929733:COR
|8.00 千
|8.08 百万
|5.21
|
AM978157:COR
|8.00 千
|7.98 百万
|5.14
|
JV296115:COR
|7.50 千
|7.65 百万
|4.93
|
JK395591:COR
|6.00 千
|6.06 百万
|3.90
|
EK977200:COR
|4.50 千
|5.28 百万
|3.40
|
LW899918:COR
|5.00 千
|4.98 百万
|3.21
|
AO080417:COR
|4.00 千
|4.73 百万
|3.05
|
AR928113:COR
|4.00 千
|4.06 百万
|2.61
|
JK577481:COR
|4.00 千
|4.04 百万
|2.60
企業概要
LGT (CH) Cat Bond Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in a broadly diversified portfolio of catastrophe bonds. The Fund's objective is a stable return that is above the money-market yield and has only a low correlation to other movements on the financial market.
住所LGT Capital Management Ltd
Schuetzenstrasse 6
8808 Pfaeffikon SZ
Switzerland
電話番号+41 55 415 71 71
Webサイトwww.lgtcp.com