LGT CH Cat Bond Fund

LEUPEIA:SW
114.02
EUR
更新日時 2018/08/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.88 - 114.22
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
0.12%
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52週レンジ
113.88 - 114.22
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/31/2018)
114.02
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
154.863
設定日
05/31/2010
直近配当額 ( 02/28/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MICHAEL STAHEL / HILARY PAUL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912796QJ:GOV
10.00 千 9.92 百万 6.39
AM929733:COR
8.00 千 8.08 百万 5.21
AM978157:COR
8.00 千 7.98 百万 5.14
JV296115:COR
7.50 千 7.65 百万 4.93
JK395591:COR
6.00 千 6.06 百万 3.90
EK977200:COR
4.50 千 5.28 百万 3.40
LW899918:COR
5.00 千 4.98 百万 3.21
AO080417:COR
4.00 千 4.73 百万 3.05
AR928113:COR
4.00 千 4.06 百万 2.61
JK577481:COR
4.00 千 4.04 百万 2.60
企業概要
LGT (CH) Cat Bond Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in a broadly diversified portfolio of catastrophe bonds. The Fund's objective is a stable return that is above the money-market yield and has only a low correlation to other movements on the financial market.
住所
LGT Capital Management Ltd
Schuetzenstrasse 6
8808 Pfaeffikon SZ
Switzerland
電話番号
+41 55 415 71 71
Webサイト
www.lgtcp.com