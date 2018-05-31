LGT CH Cat Bond Fund
LEUPCBE:SW
156.28
EUR
更新日時 2018/05/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
156.28 - 157.81
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.19%
52週レンジ
156.28 - 157.81
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/31/2018)
156.28
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
160.211
設定日
05/01/2001
直近配当額 ( 02/28/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MICHAEL STAHEL / HILARY PAUL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.70%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912796LK:GOV
|20.00 千
|20.00 百万
|9.90
|
912796MH:GOV
|13.00 千
|12.93 百万
|6.40
|
AM929733:COR
|10.50 千
|10.59 百万
|5.24
|
EK104122:COR
|8.50 千
|8.51 百万
|4.21
|
AM978157:COR
|8.00 千
|8.01 百万
|3.96
|
JV296115:COR
|7.50 千
|7.79 百万
|3.85
|
JK395591:COR
|6.00 千
|6.12 百万
|3.03
|
EK263384:COR
|6.00 千
|6.03 百万
|2.99
|
AN216413:COR
|5.00 千
|5.01 百万
|2.48
|
LW899918:COR
|5.00 千
|5.00 百万
|2.47
企業概要
LGT (CH) Cat Bond Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in a broadly diversified portfolio of catastrophe bonds. The Fund's objective is a stable return that is above the money-market yield and has only a low correlation to other movements on the financial market.
住所LGT Capital Management Ltd
Schuetzenstrasse 6
8808 Pfaeffikon SZ
Switzerland
電話番号+41 55 415 71 71
Webサイトwww.lgtcp.com