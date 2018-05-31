LGT CH Cat Bond Fund

LEUPCBC:SW
142.51
CHF
更新日時 2018/05/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.51 - 144.41
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-0.36%
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52週レンジ
142.51 - 144.41
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/31/2018)
142.51
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
160.211
設定日
05/01/2001
直近配当額 ( 02/28/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MICHAEL STAHEL / HILARY PAUL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912796LK:GOV
20.00 千 20.00 百万 9.90
912796MH:GOV
13.00 千 12.93 百万 6.40
AM929733:COR
10.50 千 10.59 百万 5.24
EK104122:COR
8.50 千 8.51 百万 4.21
AM978157:COR
8.00 千 8.01 百万 3.96
JV296115:COR
7.50 千 7.79 百万 3.85
JK395591:COR
6.00 千 6.12 百万 3.03
EK263384:COR
6.00 千 6.03 百万 2.99
AN216413:COR
5.00 千 5.01 百万 2.48
LW899918:COR
5.00 千 5.00 百万 2.47
企業概要
LGT (CH) Cat Bond Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in a broadly diversified portfolio of catastrophe bonds. The Fund's objective is a stable return that is above the money-market yield and has only a low correlation to other movements on the financial market.
住所
LGT Capital Management Ltd
Schuetzenstrasse 6
8808 Pfaeffikon SZ
Switzerland
電話番号
+41 55 415 71 71
Webサイト
www.lgtcp.com