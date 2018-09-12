Letra 3 FI Multimercado Inve
LETRA3:BZ
1.71
BRL
0.01
0.37%
更新日時 2018/09/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.40 - 1.72
1年トータルリターン
22.38%
年初来リターン
16.85%
前日終値
1.72
52週レンジ
1.40 - 1.72
1年トータルリターン
22.20%
年初来リターン
16.85%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
1.712543
資産総額 (百万 BRL) ( 09/12/2018)
25.523
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
TFOTPDI:BZ
TFO FIC FI Titulos Publicos
|88.00
|12.51 百万
|49.50
|
JGPMFII:BZ
JGP Max FIC FI Multimercado
|13.12 千
|2.96 百万
|11.69
|
AL933131:COR
|221.00
|2.14 百万
|8.46
|
STRTEGY:BZ
JGP Strategy FIC FI Multimer
|925.29 千
|1.87 百万
|7.38
|
JGPPLSF:BZ
JGP Corporate Plus FIC FI Mu
|5.70 千
|721.04 千
|2.85
|
SLECTFF:BZ
Jgp Select FIC FIM CP
|3.81 千
|583.79 千
|2.31
|
EK026705:COR
|179.00
|581.19 千
|2.30
|
EK367861:COR
|57.00
|552.03 千
|2.18
|
DARTFIC:BZ
ｶﾞﾙﾄﾞ･ﾀﾞﾙﾀﾆｬﾝFIC FIﾓﾙﾁﾒﾙｶﾄﾞ
|274.70 千
|515.27 千
|2.04
|
EI840463:COR
|161.00
|514.83 千
|2.04
企業概要
Letra 3 FIM IE CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所Turim 21 Investimentos Ltda/Brazil
Rua Major Rubens Vaz, 236
Jardim Botanico
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号55-21-2259-8015
Webサイト
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