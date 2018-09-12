Letra 3 FI Multimercado Inve

LETRA3:BZ
1.71
BRL
0.01
0.37%
更新日時 2018/09/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.40 - 1.72
1年トータルリターン
22.38%
年初来リターン
16.85%
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前日終値
1.72
52週レンジ
1.40 - 1.72
1年トータルリターン
22.20%
年初来リターン
16.85%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
1.712543
資産総額 (百万 BRL) ( 09/12/2018)
25.523
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
TFOTPDI:BZ
TFO FIC FI Titulos Publicos
88.00 12.51 百万 49.50
JGPMFII:BZ
JGP Max FIC FI Multimercado
13.12 千 2.96 百万 11.69
AL933131:COR
221.00 2.14 百万 8.46
STRTEGY:BZ
JGP Strategy FIC FI Multimer
925.29 千 1.87 百万 7.38
JGPPLSF:BZ
JGP Corporate Plus FIC FI Mu
5.70 千 721.04 千 2.85
SLECTFF:BZ
Jgp Select FIC FIM CP
3.81 千 583.79 千 2.31
EK026705:COR
179.00 581.19 千 2.30
EK367861:COR
57.00 552.03 千 2.18
DARTFIC:BZ
ｶﾞﾙﾄﾞ･ﾀﾞﾙﾀﾆｬﾝFIC FIﾓﾙﾁﾒﾙｶﾄﾞ
274.70 千 515.27 千 2.04
EI840463:COR
161.00 514.83 千 2.04
企業概要
Letra 3 FIM IE CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Turim 21 Investimentos Ltda/Brazil
Rua Major Rubens Vaz, 236
Jardim Botanico
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2259-8015
Webサイト
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