Lazard Explorer Total Return
LETOX:US
NASDAQ GM
8.41
USD
0.03
0.36%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.41 - 9.22
1年トータルリターン
-3.90%
年初来リターン
-5.69%
前日終値
8.44
52週レンジ
8.41 - 9.22
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
-5.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
8.41
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
162.788
設定日
06/28/2013
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.00130079
直近配当利回り（税込）
4.49%
ファンドマネージャ
DENISE S SIMON / ARIF T JOSHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.42%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
TRIXX:US
ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰｼｮﾅﾙ･ﾄﾚｼﾞ
|25.52 百万
|25.52 百万
|13.93
|
LW554179:COR
|669.42 千
|12.34 百万
|6.74
|
912796NY:GOV
|10.00 千
|10.00 百万
|5.46
|
912796LX:GOV
|7.60 千
|7.59 百万
|4.14
|
EJ235944:COR
|75.54 千
|6.48 百万
|3.54
|
CP507394:COR
|55.85 千
|5.45 百万
|2.98
|
EK690056:COR
|15.53 千
|4.49 百万
|2.45
|
QJ655835:COR
|3.54 千
|3.99 百万
|2.18
|
JK668181:COR
|4.78 千
|3.83 百万
|2.09
|
912796PB:GOV
|3.62 千
|3.62 百万
|1.97
企業概要
Lazard Explorer Total Return Portfolio seeks total return from current income and capital appreciation by investing in debt securities issued or guaranteed by governments, government agencies. The Portfolio typically focuses its investments in securities of that are economically tied to emerging market countries.
住所Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号1-800-823-6300
Webサイトwww.lazardnet.com