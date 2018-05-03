Letho Resources Corp
LET:CN
Venture
0.21
CAD
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/03
出来高
2,800
前日終値
0.21
52週レンジ
0.07 - 0.30
出来高
2,800
前日終値
0.21
52週レンジ
0.07 - 0.30
年初来リターン
50.00%
株価収益率(PER) (TTM)
14.69
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
0.01
時価総額 (百万 CAD)
1.583
発行済株式数 (百万)
7.538
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Exploration & Production
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企業概要
Letho Resources Corp. is an oil and gas exploration company in Namibia.
住所2007-1177 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 2K3
Canada
電話番号1-604-669-0401
Webサイトwww.lethoresources.com