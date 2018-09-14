LOﾌｧﾝｽﾞ-ﾕｰﾛBBB-BBﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙ
LESHGID:LX
11.31
GBP
0.00
0.04%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.22 - 11.69
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-0.50%
前日終値
11.31
52週レンジ
11.22 - 11.69
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
11.3145
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
430.033
設定日
04/18/2011
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.24
直近配当利回り（税込）
2.12%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / ASHTON PARKER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.72%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
USD:CUR
米ﾄﾞﾙ
|14.72 千
|12.61 百万
|2.91
|
OEU8:COM
|71.00
|9.38 百万
|2.17
|
DUU8:COM
|71.00
|7.96 百万
|1.84
|
LW011413:COR
|3.90 千
|4.18 百万
|0.96
|
AS262653:COR
|4.20 千
|3.90 百万
|0.90
|
RXU8:COM
|23.00
|3.74 百万
|0.86
|
QZ912649:COR
|3.10 千
|3.18 百万
|0.73
|
AM838143:COR
|3.00 千
|3.10 百万
|0.72
|
AP727659:COR
|3.20 千
|3.06 百万
|0.71
|
EK594401:COR
|2.90 千
|3.02 百万
|0.70
企業概要
LOファンズ-ユーロBBB-BBファンダメンタル（LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental）は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。格付け期間による格付けがBBB、BBま たは同水準の非政府発行体のユーロ建て長期債、固定・変動利付債、短期債に投資する。
住所Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+ 352 27 78 1000
Webサイトwww.lombardodier.com