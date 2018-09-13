Les Deux FI Multimercado Cre
LESDEUX:BZ
1.41
BRL
0.01
0.57%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.21 - 1.41
1年トータルリターン
17.40%
年初来リターン
13.10%
前日終値
1.40
52週レンジ
1.21 - 1.41
1年トータルリターン
17.96%
年初来リターン
13.10%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
1.410114
資産総額 (百万 BRL) ( 09/13/2018)
12.652
設定日
07/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
TRUXIMF:BZ
Truxt I Macro Fic Fim
|4.63 百万
|5.26 百万
|47.67
|
EK033573:COR
|204.00
|1.96 百万
|17.80
|
EK367861:COR
|188.00
|1.81 百万
|16.40
|
EJ511039:COR
|33.00
|317.81 千
|2.88
|
UCU18:CUR
|30.00
|38.51 千
|0.35
企業概要
Les Deux FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号55-11-3048-5200
Webサイトwww.btgpactual.com