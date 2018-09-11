莱爾斯丹控股[ﾙ･ｻｳﾝﾀﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝ
LESAF:US
OTC US
0.13
USD
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更新日時 2018/09/11
出来高
11,000
前日終値
0.13
52週レンジ
0.13 - 0.17
出来高
11,000
前日終値
0.13
52週レンジ
0.13 - 0.17
年初来リターン
-22.54%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (HKD) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
91.766
発行済株式数 (百万)
705.895
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
6.78%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Apparel & Textile Products
産業サブグループ
Apparel, Footwear & Acc Design
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企業概要
莱爾斯丹控股［ﾙ･ｻｳﾝﾀﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ］（Le Saunda Holdings Limited）は靴メーカー。子会社を通じて、靴の製造・販売を手掛ける。 不動産開発も手掛ける。
住所11th Floor, 1063 King's Road
Quarry Bay, Suites 1104-6
Hong Kong
Hong Kong (SAR)
電話番号852-2518-1559
Webサイトwww.lesaunda.com.hk/