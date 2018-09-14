ﾚｯｸﾞﾒｰｿﾝGblﾌｧﾝｽﾞ ﾛｲｽUS小型株
LERSUIA:ID
226.94
EUR
1.84
0.82%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
193.18 - 233.94
1年トータルリターン
17.76%
年初来リターン
7.96%
前日終値
225.10
52週レンジ
193.18 - 233.94
1年トータルリターン
17.11%
年初来リターン
7.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
226.94
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
1.297
設定日
07/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
BONIFACE A ZAINO "BUZZ" / BILL HENCH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
KEM:US
ケメット
|604.02 千
|14.59 百万
|1.12
|
CMTL:US
ｺﾑﾃｯｸ･ﾃﾚｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
|413.74 千
|13.19 百万
|1.02
|
CIEN:US
ｼｴﾅ
|445.00 千
|11.80 百万
|0.91
|
CRS:US
ｶｰﾍﾟﾝﾀｰ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
|223.51 千
|11.75 百万
|0.91
|
GVA:US
ｸﾞﾗﾆｯﾄ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|198.44 千
|11.05 百万
|0.85
|
IVC:US
インバケア
|589.73 千
|10.97 百万
|0.85
|
KLIC:US
ｷｭｰﾘｯｷ&ｿﾌｧ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|458.03 千
|10.91 百万
|0.84
|
ATI:US
アレゲニー・テクノロジーズ
|427.00 千
|10.73 百万
|0.83
|
FN:US
ﾌｧﾌﾞﾘﾈｯﾄ
|280.59 千
|10.35 百万
|0.80
|
VSH:US
ﾋﾞｼｪｲ･ｲﾝﾀｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
|445.14 千
|10.33 百万
|0.80
企業概要
レッグ・メーソン・グローバル・ファンド・ロイス US 小型株オポチュニティ・ファンド（Legg Mason Global Fund - Royce US Small Cap Opportunity Fund） Plc-Royce US Small Cap Opportunity Fund）は、アイルランド籍の、オープン・エンド型のファン ド 。長期の上昇を目指し、小型および超小型の米国企業のさまざまな株式ポートフォリ オに、総資産の 70% 以上を投資します。マネジャーは、割安な銘柄の中に、得をする機
住所Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号44-20-7070-7444
Webサイトwww.leggmasonglobal.com