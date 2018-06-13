Legg Mason Royce US Smaller

LERSPAU:ID
230.76
USD
0.88
0.38%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
188.21 - 232.10
1年トータルリターン
17.45%
年初来リターン
6.21%
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前日終値
231.64
52週レンジ
188.21 - 232.10
1年トータルリターン
15.81%
年初来リターン
6.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
230.76
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
165.051
設定日
11/24/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
LAUREN A ROMEO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
RLI:US
RLI Corp/DE
75.90 千 4.81 百万 3.05
MTX:US
ﾐﾈﾗﾙｽﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
69.41 千 4.65 百万 2.94
MIC:CN
ｼﾞｪﾝﾜｰｽMIｶﾅﾀﾞ
145.75 千 4.64 百万 2.94
GBX:US
ｸﾞﾘｰﾝﾌﾞﾗｲｱｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ
86.40 千 4.34 百万 2.75
MMI:US
ﾏｰｶｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾐﾘﾁｬｯﾌﾟ
120.12 千 4.33 百万 2.74
APAM:US
ｱｰﾁｻﾞﾝ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
129.40 千 4.31 百万 2.73
COHU:US
ｺﾋｭｰ
164.40 千 3.75 百万 2.38
JCOM:US
j2ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
46.63 千 3.68 百万 2.33
FN:US
ﾌｧﾌﾞﾘﾈｯﾄ
112.50 千 3.53 百万 2.24
PSI:CN
ペーソン･システムズ
243.61 千 3.26 百万 2.07
企業概要
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in equity securities issued by small companies with stock market capitalisations less than US$5 billion that are listed or traded on Regulated Markets.
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444
Webサイト
www.leggmason.com.hk