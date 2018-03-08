Sao Jose FI Multimercado Cre
LERSJOS:BZ
1.29
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/03/08
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.22 - 1.30
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
1.74%
前日終値
1.29
52週レンジ
1.22 - 1.30
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
1.74%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
1.291
資産総額 (百万 BRL) ( 03/08/2018)
15.571
設定日
01/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ARTFIC:BZ
Artesanal FIC FI Multimercad
|5.06 百万
|8.67 百万
|56.21
|
ARTSMST:BZ
Artesanal Master FI Multimer
|1.71 百万
|2.37 百万
|15.38
|
BCMSEN1:BZ
FIDC BMC
|920.00
|894.28 千
|5.80
|
EK033573:COR
|33.00
|308.13 千
|2.00
|
EI143600:COR
|20.00
|71.31 千
|0.46
|
BMALRLP:BZ
Bny Mellon Arx Liquidez FI R
|31.20 千
|50.40 千
|0.33
企業概要
Sao Jose FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所Artesanal Investimentos Ltda
Av. Paulista, 1765 14th floor #142
01311-200
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号55-11-3085-0769