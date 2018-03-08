Sao Jose FI Multimercado Cre

LERSJOS:BZ
1.29
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/03/08
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.22 - 1.30
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
1.74%
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前日終値
1.29
52週レンジ
1.22 - 1.30
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
1.74%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
1.291
資産総額 (百万 BRL) ( 03/08/2018)
15.571
設定日
01/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ARTFIC:BZ
Artesanal FIC FI Multimercad
5.06 百万 8.67 百万 56.21
ARTSMST:BZ
Artesanal Master FI Multimer
1.71 百万 2.37 百万 15.38
BCMSEN1:BZ
FIDC BMC
920.00 894.28 千 5.80
EK033573:COR
33.00 308.13 千 2.00
EI143600:COR
20.00 71.31 千 0.46
BMALRLP:BZ
Bny Mellon Arx Liquidez FI R
31.20 千 50.40 千 0.33
企業概要
Sao Jose FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Artesanal Investimentos Ltda
Av. Paulista, 1765 14th floor #142
01311-200
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3085-0769
Webサイト
http://www.artesanalinvestimentos.com.br/