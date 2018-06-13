Legg Mason Royce US Smaller
LERSEDU:ID
192.25
USD
0.74
0.38%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.16 - 193.39
1年トータルリターン
15.33%
年初来リターン
5.34%
前日終値
192.99
52週レンジ
159.16 - 193.39
1年トータルリターン
13.70%
年初来リターン
5.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
192.25
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
165.051
設定日
01/21/2010
直近配当額 ( 03/19/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
LAUREN A ROMEO
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.74%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
RLI:US
RLI Corp/DE
|75.90 千
|4.81 百万
|3.05
|
MTX:US
ﾐﾈﾗﾙｽﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|69.41 千
|4.65 百万
|2.94
|
MIC:CN
ｼﾞｪﾝﾜｰｽMIｶﾅﾀﾞ
|145.75 千
|4.64 百万
|2.94
|
GBX:US
ｸﾞﾘｰﾝﾌﾞﾗｲｱｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ
|86.40 千
|4.34 百万
|2.75
|
MMI:US
ﾏｰｶｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾐﾘﾁｬｯﾌﾟ
|120.12 千
|4.33 百万
|2.74
|
APAM:US
ｱｰﾁｻﾞﾝ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
|129.40 千
|4.31 百万
|2.73
|
COHU:US
ｺﾋｭｰ
|164.40 千
|3.75 百万
|2.38
|
JCOM:US
j2ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
|46.63 千
|3.68 百万
|2.33
|
FN:US
ﾌｧﾌﾞﾘﾈｯﾄ
|112.50 千
|3.53 百万
|2.24
|
PSI:CN
ペーソン･システムズ
|243.61 千
|3.26 百万
|2.07
企業概要
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in equity securities issued by small companies with stock market capitalisations less than US$5 billion that are listed or traded on Regulated Markets.
住所Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号44-20-7070-7444
Webサイトwww.leggmason.com.hk