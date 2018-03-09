Legg Mason Royce US Smaller

LERSEAU:ID
186.51
USD
3.71
2.03%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.18 - 189.82
1年トータルリターン
12.12%
年初来リターン
2.17%
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前日終値
182.80
52週レンジ
159.18 - 189.82
1年トータルリターン
10.13%
年初来リターン
2.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
186.51
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
164.343
設定日
01/21/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
LAUREN A ROMEO
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
MMI:US
ﾏｰｶｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾐﾘﾁｬｯﾌﾟ
154.72 千 5.05 百万 3.08
MTX:US
ﾐﾈﾗﾙｽﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
72.41 千 4.99 百万 3.05
RLI:US
ＲＬＩ
82.00 千 4.97 百万 3.04
MIC:CN
ｼﾞｪﾝﾜｰｽMIｶﾅﾀﾞ
137.75 千 4.77 百万 2.91
APAM:US
ｱｰﾁｻﾞﾝ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
120.00 千 4.74 百万 2.90
PSI:CN
ペーソン･システムズ
259.81 千 3.76 百万 2.30
GBX:US
ｸﾞﾘｰﾝﾌﾞﾗｲｱｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ
70.10 千 3.74 百万 2.28
CAL:US
106.00 千 3.55 百万 2.17
TECH:US
ﾊﾞｲｵﾃｸﾈ
26.98 千 3.50 百万 2.14
LSTR:US
ﾗﾝﾄﾞｽﾀｰ･ｼｽﾃﾑ
32.56 千 3.39 百万 2.07
企業概要
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in equity securities issued by small companies with stock market capitalisations less than US$5 billion that are listed or traded on Regulated Markets.
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444
Webサイト
www.leggmason.com.hk