Legg Mason Royce US Smaller
LERSEAU:ID
186.51
USD
3.71
2.03%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.18 - 189.82
1年トータルリターン
12.12%
年初来リターン
2.17%
前日終値
182.80
52週レンジ
159.18 - 189.82
1年トータルリターン
10.13%
年初来リターン
2.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
186.51
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
164.343
設定日
01/21/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
LAUREN A ROMEO
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.72%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
MMI:US
ﾏｰｶｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾐﾘﾁｬｯﾌﾟ
|154.72 千
|5.05 百万
|3.08
|
MTX:US
ﾐﾈﾗﾙｽﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|72.41 千
|4.99 百万
|3.05
|
RLI:US
ＲＬＩ
|82.00 千
|4.97 百万
|3.04
|
MIC:CN
ｼﾞｪﾝﾜｰｽMIｶﾅﾀﾞ
|137.75 千
|4.77 百万
|2.91
|
APAM:US
ｱｰﾁｻﾞﾝ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
|120.00 千
|4.74 百万
|2.90
|
PSI:CN
ペーソン･システムズ
|259.81 千
|3.76 百万
|2.30
|
GBX:US
ｸﾞﾘｰﾝﾌﾞﾗｲｱｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ
|70.10 千
|3.74 百万
|2.28
|
CAL:US
|106.00 千
|3.55 百万
|2.17
|
TECH:US
ﾊﾞｲｵﾃｸﾈ
|26.98 千
|3.50 百万
|2.14
|
LSTR:US
ﾗﾝﾄﾞｽﾀｰ･ｼｽﾃﾑ
|32.56 千
|3.39 百万
|2.07
企業概要
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in equity securities issued by small companies with stock market capitalisations less than US$5 billion that are listed or traded on Regulated Markets.
住所Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号44-20-7070-7444
Webサイトwww.leggmason.com.hk