Legg Mason Royce US Smaller

LERSADG:ID
280.42
GBP
2.69
0.97%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
231.32 - 288.78
1年トータルリターン
22.50%
年初来リターン
11.96%
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前日終値
277.73
52週レンジ
231.32 - 288.78
1年トータルリターン
18.46%
年初来リターン
11.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
280.42
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
122.923
設定日
11/05/2009
直近配当額 ( 03/19/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
LAUREN A ROMEO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
GBX:US
ｸﾞﾘｰﾝﾌﾞﾗｲｱｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ
97.30 千 5.13 百万 3.19
MTX:US
ﾐﾈﾗﾙｽﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
65.61 千 4.94 百万 3.07
MIC:CN
ｼﾞｪﾝﾜｰｽMIｶﾅﾀﾞ
146.25 千 4.76 百万 2.96
APAM:US
ｱｰﾁｻﾞﾝ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
148.30 千 4.47 百万 2.78
JCOM:US
j2ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
50.53 千 4.38 百万 2.72
PSI:CN
ペーソン･システムズ
257.21 千 4.21 百万 2.62
RLI:US
RLI Corp
63.20 千 4.18 百万 2.60
FN:US
ﾌｧﾌﾞﾘﾈｯﾄ
112.50 千 4.15 百万 2.58
CIR:US
サーコア･インターナショナル
101.71 千 3.76 百万 2.34
COHU:US
ｺﾋｭｰ
150.80 千 3.70 百万 2.30
企業概要
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in equity securities issued by small companies with stock market capitalisations less than US$5 billion that are listed or traded on Regulated Markets.
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444
Webサイト
www.leggmasonglobal.com