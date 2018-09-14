Legg Mason Royce US Smaller
LERSAAE:ID
275.31
EUR
3.18
1.17%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
228.11 - 282.78
1年トータルリターン
20.95%
年初来リターン
11.79%
前日終値
272.13
52週レンジ
228.11 - 282.78
1年トータルリターン
19.52%
年初来リターン
11.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
275.31
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
122.923
設定日
10/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
LAUREN A ROMEO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.96%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
GBX:US
ｸﾞﾘｰﾝﾌﾞﾗｲｱｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ
|97.30 千
|5.13 百万
|3.19
|
MTX:US
ﾐﾈﾗﾙｽﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|65.61 千
|4.94 百万
|3.07
|
MIC:CN
ｼﾞｪﾝﾜｰｽMIｶﾅﾀﾞ
|146.25 千
|4.76 百万
|2.96
|
APAM:US
ｱｰﾁｻﾞﾝ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
|148.30 千
|4.47 百万
|2.78
|
JCOM:US
j2ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
|50.53 千
|4.38 百万
|2.72
|
PSI:CN
ペーソン･システムズ
|257.21 千
|4.21 百万
|2.62
|
RLI:US
RLI Corp
|63.20 千
|4.18 百万
|2.60
|
FN:US
ﾌｧﾌﾞﾘﾈｯﾄ
|112.50 千
|4.15 百万
|2.58
|
CIR:US
サーコア･インターナショナル
|101.71 千
|3.76 百万
|2.34
|
COHU:US
ｺﾋｭｰ
|150.80 千
|3.70 百万
|2.30
企業概要
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in equity securities issued by small companies with stock market capitalisations less than US$5 billion that are listed or traded on Regulated Markets.
住所Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号44-20-7070-7444
Webサイトwww.leggmasonglobal.com