Lerosa Sao Judas Tadeu FI Mu
LEROSAS:BZ
1.35
BRL
0.02
1.16%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.18 - 1.71
1年トータルリターン
9.72%
年初来リターン
6.68%
前日終値
1.36
52週レンジ
1.18 - 1.71
1年トータルリターン
10.51%
年初来リターン
6.68%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
1.349121
資産総額 (百万 BRL) ( 09/13/2018)
41.482
設定日
12/09/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
PETR4:BZ
ブラジル石油公社
|1.15 百万
|22.15 百万
|52.44
|
AO261506:COR
|13.58 千
|10.33 百万
|24.45
|
BRFS3:BZ
ＢＲＦ
|140.00 千
|2.82 百万
|6.67
|
LW810624:COR
|2.00 千
|1.70 百万
|4.03
|
ELET3:BZ
ブラジル中央電力
|85.00 千
|1.34 百万
|3.18
|
OGXP3:BZ
ｵﾚｵ･ｴ･ｶﾞｽ･ﾊﾟﾙﾁｼﾊﾟｿｲｽ
|365.00 千
|974.55 千
|2.31
|
LABTRSF:BZ
Lerosa Antares FI Multimerca
|496.53 千
|771.16 千
|1.83
|
BTOW3:BZ
B2Wｺﾝﾊﾟﾆｱ･ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ
|25.00 千
|660.50 千
|1.56
|
PMAM3:BZ
ﾊﾟﾗﾅﾊﾟﾈﾏ
|320.00 千
|377.60 千
|0.89
|
CBEE3:BZ
ｱﾝﾌﾟﾗ･ｴﾈﾙｷﾞｱ･ｴ･ｻﾙﾋﾞｿｽ
|9.20 千
|184.83 千
|0.44
企業概要
Lerosa Sao Judas Tadeu FIM is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所Lerosa Investimentos Ltda/Brazil
Av. Pres. Juscelino Kubistchek, 50
04543-011 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号55-11-3513-6600
Webサイトhttp://www.lerosa.com.br/