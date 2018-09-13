Lerosa Sao Judas Tadeu FI Mu

LEROSAS:BZ
1.35
BRL
0.02
1.16%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.18 - 1.71
1年トータルリターン
9.72%
年初来リターン
6.68%
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前日終値
1.36
52週レンジ
1.18 - 1.71
1年トータルリターン
10.51%
年初来リターン
6.68%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
1.349121
資産総額 (百万 BRL) ( 09/13/2018)
41.482
設定日
12/09/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
PETR4:BZ
ブラジル石油公社
1.15 百万 22.15 百万 52.44
AO261506:COR
13.58 千 10.33 百万 24.45
BRFS3:BZ
ＢＲＦ
140.00 千 2.82 百万 6.67
LW810624:COR
2.00 千 1.70 百万 4.03
ELET3:BZ
ブラジル中央電力
85.00 千 1.34 百万 3.18
OGXP3:BZ
ｵﾚｵ･ｴ･ｶﾞｽ･ﾊﾟﾙﾁｼﾊﾟｿｲｽ
365.00 千 974.55 千 2.31
LABTRSF:BZ
Lerosa Antares FI Multimerca
496.53 千 771.16 千 1.83
BTOW3:BZ
B2Wｺﾝﾊﾟﾆｱ･ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ
25.00 千 660.50 千 1.56
PMAM3:BZ
ﾊﾟﾗﾅﾊﾟﾈﾏ
320.00 千 377.60 千 0.89
CBEE3:BZ
ｱﾝﾌﾟﾗ･ｴﾈﾙｷﾞｱ･ｴ･ｻﾙﾋﾞｿｽ
9.20 千 184.83 千 0.44
企業概要
Lerosa Sao Judas Tadeu FIM is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Lerosa Investimentos Ltda/Brazil
Av. Pres. Juscelino Kubistchek, 50
04543-011 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3513-6600
Webサイト
http://www.lerosa.com.br/