DNCAｲﾝﾍﾞｽﾄ-ﾊﾞﾘｭｰ欧州

LEOVLUI:LX
178.58
EUR
0.70
0.39%
更新日時 2018/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
177.68 - 197.73
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-6.28%
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前日終値
179.28
52週レンジ
177.68 - 197.73
1年トータルリターン
-3.78%
年初来リターン
-6.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
178.58
資産総額 (十億 EUR) ( 09/13/2018)
1.040
設定日
12/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ISAAC CHEBAR / DON FITZGERALD
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
NATCTIC:FP
ｵｽﾄﾙﾑ･ﾄﾚｿﾞﾚﾘ･ﾌﾟﾘｭｽ
410.00 42.61 百万 3.89
UCG:IM
ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ
1.90 百万 31.12 百万 2.84
GLE:FP
ｿｼｴﾃ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ
651.18 千 30.68 百万 2.80
CNHI:US
CNHｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ
2.99 百万 29.60 百万 2.70
EN:FP
ブイグ
780.56 千 28.82 百万 2.63
KPN:NA
ロイヤルＫＰＮ
10.20 百万 28.56 百万 2.61
PUB:FP
ﾋﾟｭﾌﾞﾘｼｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
433.14 千 28.29 百万 2.58
WCH:GR
ﾜｯｶｰ･ｹﾐｰ
295.55 千 28.09 百万 2.56
GSK:LN
グラクソ･スミスクライン
1.50 百万 27.94 百万 2.55
NOKIA:FH
ﾉｷｱ
5.18 百万 27.75 百万 2.53
企業概要
DNCAインベスト-バリュー欧州（DNCA Invest - Value Europe）は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は欧州発行体の株式で、資産の75％以上を欧州株式に投資する。投資のうち、最大10％は非欧州株式、最大25％は債券が対象。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.dncafinance.lu