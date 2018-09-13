DNCAｲﾝﾍﾞｽﾄ-ﾊﾞﾘｭｰ欧州
LEOVLUB:LX
177.75
EUR
0.70
0.39%
更新日時 2018/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
176.90 - 198.83
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
-7.21%
前日終値
178.45
52週レンジ
176.90 - 198.83
1年トータルリターン
-5.13%
年初来リターン
-7.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
177.75
資産総額 (十億 EUR) ( 09/13/2018)
1.040
設定日
03/04/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ISAAC CHEBAR / DON FITZGERALD
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.40%
経費率
2.51%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NATCTIC:FP
ｵｽﾄﾙﾑ･ﾄﾚｿﾞﾚﾘ･ﾌﾟﾘｭｽ
|410.00
|42.61 百万
|3.89
|
UCG:IM
ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ
|1.90 百万
|31.12 百万
|2.84
|
GLE:FP
ｿｼｴﾃ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ
|651.18 千
|30.68 百万
|2.80
|
CNHI:US
CNHｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ
|2.99 百万
|29.60 百万
|2.70
|
EN:FP
ブイグ
|780.56 千
|28.82 百万
|2.63
|
KPN:NA
ロイヤルＫＰＮ
|10.20 百万
|28.56 百万
|2.61
|
PUB:FP
ﾋﾟｭﾌﾞﾘｼｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|433.14 千
|28.29 百万
|2.58
|
WCH:GR
ﾜｯｶｰ･ｹﾐｰ
|295.55 千
|28.09 百万
|2.56
|
GSK:LN
グラクソ･スミスクライン
|1.50 百万
|27.94 百万
|2.55
|
NOKIA:FH
ﾉｷｱ
|5.18 百万
|27.75 百万
|2.53
企業概要
DNCAインベスト-バリュー欧州（DNCA Invest - Value Europe）は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は欧州発行体の株式で、資産の75％以上を欧州株式に投資する。投資のうち、最大10％は非欧州株式、最大25％は債券が対象。
住所DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号-
Webサイトwww.dncafinance.lu