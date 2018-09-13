DNCA Invest - South Europe O
LEOVALI:LX
104.59
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.08 - 115.86
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
0.00%
前日終値
104.59
52週レンジ
103.08 - 115.86
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
104.59
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
229.709
設定日
02/16/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ISAAC CHEBAR / LUCY BONMARTEL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.42%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SAN:SM
ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行
|2.47 百万
|14.31 百万
|7.21
|
ENI:IM
ENI
|860.00 千
|11.32 百万
|5.71
|
ISP:IM
ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ
|3.90 百万
|10.83 百万
|5.46
|
UCG:IM
ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ
|550.00 千
|8.99 百万
|4.53
|
TEF:SM
テレフォニカ
|970.00 千
|8.77 百万
|4.42
|
G:IM
ゼネラリ保険
|572.00 千
|8.24 百万
|4.16
|
BBVA:SM
ﾋﾞﾙﾊﾞｵ･ﾋﾞｽｶﾔ･ｱﾙﾍﾝﾀﾘｱ銀行
|1.03 百万
|7.48 百万
|3.77
|
IBE:SM
イベルドローラ
|1.05 百万
|7.30 百万
|3.68
|
FCAU:US
ﾌｨｱｯﾄ･ｸﾗｲｽﾗｰ･ｵｰﾄﾓｰﾋﾞﾙｽﾞ
|765.00 千
|7.06 百万
|3.56
|
BAMI:IM
ﾊﾞﾝｺBPM
|2.39 百万
|7.00 百万
|3.53
企業概要
DNCA Invest - South Europe Opportunities is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds in equities of issuers having their registered office in South Europe (Italy, Spain, Portugal, Greece) or exercising the majority of their activity in South Europe. The Fund is PEA eligible.
住所DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号-
Webサイトwww.dncafinance.lu