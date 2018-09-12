Leonina FI Multimercado Cred
LEONINA:BZ
22.50
BRL
0.01
0.06%
更新日時 2018/09/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
21.12 - 22.58
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
4.37%
前日終値
22.48
52週レンジ
21.12 - 22.58
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
22.49573
資産総額 (百万 BRL) ( 09/12/2018)
42.180
設定日
11/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
TOPDIII:BZ
Itau Top DI Ii RF Referencia
|531.44 千
|7.65 百万
|18.11
|
IPCDRFC:BZ
Itau Private Credito Diferen
|265.31 千
|6.06 百万
|14.34
|
AO261506:COR
|6.02 千
|4.57 百万
|10.83
|
CPHIG60:BZ
Itau Private CP High Yield 6
|298.09 千
|3.10 百万
|7.34
|
EF323775:COR
|937.00
|3.07 百万
|7.27
|
LSALOCA:BZ
Vertice FOF Long & Short Alo
|84.36 千
|2.77 百万
|6.56
|
SPXRCRS:BZ
Vertice SPX Raptor FIC FI Mu
|1.50 百万
|2.74 百万
|6.49
|
ADM1MCR:BZ
Adam Macro 1 FIC FI Multimer
|1.78 百万
|2.43 百万
|5.75
|
VERTIHP:BZ
Itau Hedge Plus Vertice Mult
|79.17 千
|2.08 百万
|4.92
|
STRFIC:BZ
Ibiuna Hedge STR FIC FI Mult
|6.44 千
|1.45 百万
|3.43
企業概要
Leonina FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号55-11-5029-2206
Webサイトwww.itaucustodia.com.br