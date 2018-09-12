Leonina FI Multimercado Cred

LEONINA:BZ
22.50
BRL
0.01
0.06%
更新日時 2018/09/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
21.12 - 22.58
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
4.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
22.48
52週レンジ
21.12 - 22.58
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
22.49573
資産総額 (百万 BRL) ( 09/12/2018)
42.180
設定日
11/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
TOPDIII:BZ
Itau Top DI Ii RF Referencia
531.44 千 7.65 百万 18.11
IPCDRFC:BZ
Itau Private Credito Diferen
265.31 千 6.06 百万 14.34
AO261506:COR
6.02 千 4.57 百万 10.83
CPHIG60:BZ
Itau Private CP High Yield 6
298.09 千 3.10 百万 7.34
EF323775:COR
937.00 3.07 百万 7.27
LSALOCA:BZ
Vertice FOF Long & Short Alo
84.36 千 2.77 百万 6.56
SPXRCRS:BZ
Vertice SPX Raptor FIC FI Mu
1.50 百万 2.74 百万 6.49
ADM1MCR:BZ
Adam Macro 1 FIC FI Multimer
1.78 百万 2.43 百万 5.75
VERTIHP:BZ
Itau Hedge Plus Vertice Mult
79.17 千 2.08 百万 4.92
STRFIC:BZ
Ibiuna Hedge STR FIC FI Mult
6.44 千 1.45 百万 3.43
企業概要
Leonina FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206
Webサイト
www.itaucustodia.com.br