Leopard Fund - Global Portfo

LEOGP28:LX
2,031.23
EUR
更新日時 2018/08/31
商品分類
FCP
52週レンジ
1,986.93 - 2,167.83
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-3.59%
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52週レンジ
1,986.93 - 2,167.83
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-3.59%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/31/2018)
2,031.23
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
1.518
設定日
11/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
CSPX:LN
iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱS&P 500 UCITS ETF
945.00 212.78 千 14.00
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
885.00 145.21 千 9.56
MSE:FP
ﾘｸｿｰUCITS ETF ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50
4.26 千 144.50 千 9.51
DAXEX:GR
iｼｪｱｰｽﾞDAX DE
1.19 千 128.62 千 8.46
EK461618:COR
100.00 107.24 千 7.06
MT:NA
ｱﾙｾﾛｰﾙ･ﾐﾀﾙ
3.14 千 87.06 千 5.73
XMAS:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場ｱｼﾞｱ･ｽ
1.69 千 76.92 千 5.06
RGCTEDU:LX
ﾛﾍﾞｺ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｸﾞﾛｰｽ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾛﾍﾞｺ
333.00 71.18 千 4.68
BNK:FP
ﾘｸｿｰ･ｽﾄｯｸｽ欧州600銀行UCITS E
3.14 千 63.79 千 4.20
TEF:SM
テレフォニカ
7.97 千 60.14 千 3.96
企業概要
Leopard Fund - Global Portfolio 28 is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a combination of income and capital appreciation. The Fund invests in equities and fixed-income securities of all kinds, issued by companies and governmental agencies in any country.
住所
Leopard Fund
c/o Euro-VL Luxembourg SA
11a, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-88-51-1
Webサイト
www.santander.com