Leopard Fund - Global Portfo
LEOGP28:LX
2,031.23
EUR
更新日時 2018/08/31
商品分類
FCP
52週レンジ
1,986.93 - 2,167.83
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-3.59%
52週レンジ
1,986.93 - 2,167.83
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-3.59%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/31/2018)
2,031.23
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
1.518
設定日
11/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.50%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
CSPX:LN
iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱS&P 500 UCITS ETF
|945.00
|212.78 千
|14.00
|
BRK/B:US
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ
|885.00
|145.21 千
|9.56
|
MSE:FP
ﾘｸｿｰUCITS ETF ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50
|4.26 千
|144.50 千
|9.51
|
DAXEX:GR
iｼｪｱｰｽﾞDAX DE
|1.19 千
|128.62 千
|8.46
|
EK461618:COR
|100.00
|107.24 千
|7.06
|
MT:NA
ｱﾙｾﾛｰﾙ･ﾐﾀﾙ
|3.14 千
|87.06 千
|5.73
|
XMAS:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場ｱｼﾞｱ･ｽ
|1.69 千
|76.92 千
|5.06
|
RGCTEDU:LX
ﾛﾍﾞｺ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｸﾞﾛｰｽ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾛﾍﾞｺ
|333.00
|71.18 千
|4.68
|
BNK:FP
ﾘｸｿｰ･ｽﾄｯｸｽ欧州600銀行UCITS E
|3.14 千
|63.79 千
|4.20
|
TEF:SM
テレフォニカ
|7.97 千
|60.14 千
|3.96
企業概要
Leopard Fund - Global Portfolio 28 is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a combination of income and capital appreciation. The Fund invests in equities and fixed-income securities of all kinds, issued by companies and governmental agencies in any country.
住所Leopard Fund
c/o Euro-VL Luxembourg SA
11a, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号352-22-88-51-1
Webサイトwww.santander.com