Leopard Fund - Global Portfo
LEOGP26:LX
1,057.4480
EUR
更新日時 2018/08/31
商品分類
FCP
52週レンジ
942.8980 - 1,088.1690
1年トータルリターン
14.64%
年初来リターン
7.61%
52週レンジ
942.8980 - 1,088.1690
1年トータルリターン
15.59%
年初来リターン
7.61%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/31/2018)
1,057.448
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
1.068
設定日
11/30/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.21%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
PSG:SM
ﾌﾟﾛｾｸﾞﾙ･ｺﾝﾊﾟﾆｱ･ﾃﾞ･ｾｸﾞﾘﾀﾞｰﾄﾞ
|12.00 千
|70.56 千
|6.66
|
PAC:SM
ﾊﾟﾍﾟﾚｽ･ｲ･ｶﾙﾄﾈｽ･ﾃﾞ･ｴｳﾛｯﾊﾟ
|4.69 千
|69.68 千
|6.57
|
MIASLUI:LX
未来ｱｾｯﾄ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ･ﾌ
|5.50 千
|62.26 千
|5.87
|
ENC:SM
ｴﾝｾ･ｴﾈﾙﾋｱ･ｲ･ｾﾙﾛｻ
|8.01 千
|53.95 千
|5.09
|
ALGN:US
ｱﾗｲﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
|178.00
|50.62 千
|4.77
|
ACS:SM
ｱｸﾃｨﾋﾞﾀﾞﾃﾞｽ･ﾃﾞ･ｺﾝｽﾄﾙｸｼｵﾝ･ｲ･ｾ
|1.37 千
|48.51 千
|4.58
|
MU:US
マイクロン･テクノロジー
|970.00
|47.86 千
|4.51
|
ECR:SM
ｴﾙｸﾛｽ
|11.52 千
|46.20 千
|4.36
|
MAGEUEE:SM
Magallanes European Equity F
|307.13
|42.82 千
|4.04
|
BME:SM
ﾎﾞﾙｻ･ｲ･ﾒﾙｶｰﾄﾞｽ･ｴｽﾊﾟﾆｮｰﾚｽ･ｿｼｴ
|1.25 千
|36.13 千
|3.41
企業概要
Leopard Fund - Global Portfolio 26 is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a combination of income and capital appreciation. The Fund invests in equities and fixed-income securities of all kinds, issued by companies and governmental agencies in any country.
住所Leopard Fund
c/o Euro-VL Luxembourg SA
11a, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号352-22-88-51-1
Webサイトwww.santander.com