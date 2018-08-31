Leopard Fund - Global Portfo

LEOGP26:LX
1,057.4480
EUR
更新日時 2018/08/31
商品分類
FCP
52週レンジ
942.8980 - 1,088.1690
1年トータルリターン
14.64%
年初来リターン
7.61%
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52週レンジ
942.8980 - 1,088.1690
1年トータルリターン
15.59%
年初来リターン
7.61%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/31/2018)
1,057.448
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
1.068
設定日
11/30/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
PSG:SM
ﾌﾟﾛｾｸﾞﾙ･ｺﾝﾊﾟﾆｱ･ﾃﾞ･ｾｸﾞﾘﾀﾞｰﾄﾞ
12.00 千 70.56 千 6.66
PAC:SM
ﾊﾟﾍﾟﾚｽ･ｲ･ｶﾙﾄﾈｽ･ﾃﾞ･ｴｳﾛｯﾊﾟ
4.69 千 69.68 千 6.57
MIASLUI:LX
未来ｱｾｯﾄ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ･ﾌ
5.50 千 62.26 千 5.87
ENC:SM
ｴﾝｾ･ｴﾈﾙﾋｱ･ｲ･ｾﾙﾛｻ
8.01 千 53.95 千 5.09
ALGN:US
ｱﾗｲﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
178.00 50.62 千 4.77
ACS:SM
ｱｸﾃｨﾋﾞﾀﾞﾃﾞｽ･ﾃﾞ･ｺﾝｽﾄﾙｸｼｵﾝ･ｲ･ｾ
1.37 千 48.51 千 4.58
MU:US
マイクロン･テクノロジー
970.00 47.86 千 4.51
ECR:SM
ｴﾙｸﾛｽ
11.52 千 46.20 千 4.36
MAGEUEE:SM
Magallanes European Equity F
307.13 42.82 千 4.04
BME:SM
ﾎﾞﾙｻ･ｲ･ﾒﾙｶｰﾄﾞｽ･ｴｽﾊﾟﾆｮｰﾚｽ･ｿｼｴ
1.25 千 36.13 千 3.41
企業概要
Leopard Fund - Global Portfolio 26 is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a combination of income and capital appreciation. The Fund invests in equities and fixed-income securities of all kinds, issued by companies and governmental agencies in any country.
住所
Leopard Fund
c/o Euro-VL Luxembourg SA
11a, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-88-51-1
Webサイト
www.santander.com